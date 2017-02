Trong lúc đang giao lưu chơi cầu lông trong giới công chức người lao động, ông Hoà bất ngờ bị nghi can Trịnh Lê Thống dùng dao đâm 3 nhát và phải nhập viện.

Trưa 27/2, ông Nguyễn Hữu Vân - Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xác nhận: Sự việc xảy ra khoảng 15h30' chiều ngày 26/2 tại Trung tâm văn hóa huyện, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng công an thị trấn đang ở điểm thi đấu cầu lông (do huyện tổ chức) thì bất ngờ bị nghi can Trịnh Lê Thống (40 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, Đô Lương) dùng dao đâm 3 nhát.

Ông Vân cho biết: "Cách đây khoảng 8 năm, đối tượng Thống có gây rối tại trạm thu phí đường 15 (nay trạm này đã xóa bỏ) thì anh Hòa có đến giảng hòa và giải quyết vụ việc. Không hiểu sao sau gần 2 năm, đối tượng Thống lên trụ sở công an thị trấn để tìm ông Hòa nhưng không gặp. Trong lúc tìm ông Hoà, Thống gặp một cán bộ Uỷ ban mặc áo xanh giống ông Hòa nên đã chém ông ấy một nhát vào tay. Sau đó, đối tượng Thống đã bị bắt và nghi tâm thần nên được đưa đi trại giáo dưỡng. Đi trại giáo dưỡng được một thời gian, Thống bỏ trốn và nay về và tìm ông Hòa để trả thù".

Trong khi mọi người đang tổ chức chơi cầu lông vui vẻ, thì bất ngờ đối tượng Thống xuất hiện để tìm ông Hoà.

"Lúc đó, ông Hòa đang đánh cầu lông thì thấy Thống xuất hiện nên ông đã dừng để kiểm tra trong người Thống có vũ khí gì không?. Bất ngờ, đối tượng Thống dùng con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào đầu, tay và ngực ông Hoà. Trong đó, một vết đâm vào bắp tay nặng nhất khâu hàng chục mũi, hai vết còn lại chỉ xây xướt nhẹ.", ông Vân kể lại.

Được biết, ông Hòa làm công an thị trấn Đô Lương được 10 năm nay.

Công an huyện Đô Lương đã bắt nghi can Thống để tiếp tục điều tra làm rõ.