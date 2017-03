Tranh cãi sau va chạm giao thông, Quy rút dao đâm nhiều nhát vào người hàng xóm khiến anh này gục tại chỗ.

Khoảng 20h ngày 7/3, tại thị trấn Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên), trên đường đi làm về, anh Hứa Văn Hùng (28 tuổi, trú tại huyện Phú Bình) va chạm xe với người hàng xóm Đỗ Xuân Quy (32 tuổi).



Công an huyện Phú Bình cho biết, vì không kiềm chế nên cả hai cãi vã. Bất ngờ Quy rút dao đâm liên tiếp vào người anh Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ.



Được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình sơ cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên, nhưng do vết thương quá nặng, 9h sáng nay anh Hùng tử vong.



Sáng cùng ngày, Đỗ Xuân Quy đã lên công an huyện Phú Bình tự thú.



Nhà chức trách cho biết, nạn nhân và nghi can Quy là hàng xóm, đều đi làm công nhân tại khu công nghiệp đóng trên địa bàn Phú Bình. Trước khi xảy ra vụ việc, cả hai được đánh giá hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự.

Theo Vnexpress