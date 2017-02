Nghi phạm dùng dao phát nương sát hại ba người trong nhà ông Sùng Sái Dơ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện trường vụ án.

Báo Công an Nhân dân ngày 12/2 cho biết: Tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, vừa xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân trong một gia đình bị sát hại hết sức dã man.Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 11/2, Công an huyện Mường Chà tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng làm chết 3 người trong một gia đình gồm: Ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) là vợ ông Dơ và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi).Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Chà đã tiến hành xác minh và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc, trực tiếp là Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp xuống hiện trường huy động các lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ.Theo tờ Công an Nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây ra vụ trọng án trên là Sùng A Thò (SN 1986) là hàng xóm của các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất nương giữa hai gia đình dẫn đến mâu thuẫn nên Sùng A Thò đã dùng dao phát nương chém chết cả ba người trong nhà ông Sùng Sái Dơ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.Xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn vùng sâu, vùng xa gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Ban chuyên án tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các lực lượng như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; Công an huyện Mường Chà và Công an xã Huổi Lèng tiếp tục truy bắt đối tượng.Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với trường hợp Sùng A Thò và gửi Ban Giám đốc Công an các tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, các đồn biên phòng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuần tra, quản lý biên giới kịp thời phát hiện để phối hợp bắt giữ đối tượng lẩn trốn trên địa bàn.Cũng trong sáng nay ngày 12/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Chà đã đến động viên và hỗ trợ gia đình ông Sùng Sái Dợ số tiền 10 triệu đồng.