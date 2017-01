Nghe tiếng tri hô cướp của người dân, anh Đức từ trong nhà nhanh chóng lao ra chặn bắt thì bị đối tượng rút dao đâm trọng thương.

Anh Đức đang được các nhân viên y tế bệnh viện quận Thủ Đức tích cực cứu chữa

Đến tối nay 4/1, anh Phan Văn Đức (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) tích cực cứu chữa vết thương khá nặng do bị đâm khi truy bắt đối tượng Mai Quốc Tiến (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Cùng thời điểm này, nghi can Tiến cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện nói trên trong sự giám sát của lực lượng Công an.

Anh Phan Văn Hùng, em của nạn nhân Đức, cho biết: Khoảng 16h chiều cùng ngày, Tiến chở 1 phụ nữ trên xe máy đến đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và đột nhập vào nhà dân cuối hẻm để trộm tài sản. Khi cả 2 lấy được laptop, tiền, vàng… đang định tẩu thoát thì bị người dân phát hiện, tri hô.

“Lúc đó đang ở trong nhà trọ đầu đường số 40, tôi nghe nhiều tiếng la cướp và một số người đuổi theo cặp nam nữ phóng xe với tốc độ nhanh lao ra. Xác định đây là tội phạm, tôi nhanh chóng chạy ra để chặn lại”, anh Đức nén đau đớn, kể lại.

Anh Đức cho biết, khi bị cản đường, đối tượng nam đã rút con xếp trong người ra đâm 1 nhát phía sau lưng anh để tiếp tục tẩu thoát. Tuy nhiên anh Đức cố nén đau đớn giằng co với đối tượng và cùng lúc, nhiều người dân kịp có mặt, khống chế bắt giữ đối tượng. Anh Đức nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Nhiều người dân quá bức xúc đã lao vào đánh kẻ đâm anh Đức. Lực lượng công an phường đã có mặt can ngăn và đưa đối tượng đi cấp cứu”, anh Hùng kể lại.

Nghi can Tiến đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của Công an.

Anh Hùng cho hay, vợ chồng anh trai của mình thuê nhà trọ ở đường số 40 từ nhiều năm nay. Hàng đêm, anh Đức chạy xe ôm ở khu vực cầu Văn Thánh, quận Bình Thạnh và là lao động chính trong gia đình.

Theo nguồn tin của PV, bước đầu Công an xác định nghi can là Mai Quốc Tiến; còn người phụ nữ đi cùng là vợ của đối tượng này.