Sau khi bắt được đứa bé hơn 2 tháng tuổi trong đêm, các đối tượng đưa nạn nhân sang Trung Quốc qua đường Mường Khương (Lào Cai), bán được hơn 79 triệu đồng.

3 kẻ bắt cóc bé 2 tháng tuổi và ngôi nhà xảy ra vụ việc

Khoảng 23h ngày 9/6, khi đang say giấc, chị Giàng Thị M. (26 tuổi, trú tại bản Nậm Pan 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) nghe tiếng gọi cửa gấp gáp.Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị ra mở thì thấy trước mặt là nhóm đàn ông người Mông. Nhóm này lao vào khống chế, trói tay chân chị M. và bế con trai hơn 2 tháng tuổi của người phụ nữ ra ngoài, tẩu thoát trong đêm.Sau khi vật lộn để tự cởi trói, chị M. chạy đến gõ cửa nhà em trai ở cùng bản kêu cứu. Công an viên cùng dân bản lập tức tỏa đi tìm, chặn các ngả đường. Vì đường xá hiểm trở, vụ án lại xảy ra trong đêm nên hai ngày sau công an huyện mới nhận được trình báo của chị M.Công an huyện Mường Nhé đã huy động tối đa lực lượng lên đường truy bắt, tuy nhiên không tìm được nhóm bắt cóc trẻ em.Việc điều tra làm rõ sự việc có nhiều khó khăn do nhân thân, quá trình lao động cũng như các mối quan hệ của chị M. phức tạp. Theo đó, chị M. có chồng là người ở huyện Tủa Chùa và 3 con. Năm 2016, chị sang Trung Quốc lao động, sau đó trở về nhưng không được chồng thừa nhận. Chồng chị dắt 3 con về quê sinh sống.Khai với cảnh sát, chị M. kể rằng nhận ra một người đàn ông tên Minh. Anh này từng làm quen, tán tỉnh chị. Nhưng người này ở đâu, làm gì chị M. không biết.Quá trình thu thập các dấu vết, một công an viên nhặt được điện thoại, nghi là của đối tượng đánh rơi và giao nộp ngay cho ban chuyên án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định người đàn ông người Mông tên Minh mà chị M. khẳng định quen không phải là ở Mường So, Lai Châu. Anh ta dùng tên giả khi tán tỉnh chị M.Người này tên thật là Vàng Seo Pao (41 tuổi, trú tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Thời điểm xảy ra vụ việc, Pao và vợ là Sùng Thị Chía (41 tuổi) vắng mặt tại địa phương.Sáng 18/6, Công an huyện Mường Nhé phát hiện nhóm người trong đó có Pao đang di chuyển từ huyện Nậm Pồ, thị xã Mường Lay về Lào Cai, nên phối hợp với các đơn vị đón lõng.9h30 cùng ngày, nhóm 5 người gồm vợ chồng Pao và Vàng A Phứ (26 tuổi, trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và hai người họ hàng của Pao được mời về trụ sở Công an thị xã Mường Lay.Đến trưa ngày 19/6, Pao và vợ mới khai nhận về hành vi chiếm đoạt cháu M. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đêm 11/6, vợ chồng Pao và Phứ cùng 2 đối tượng khác đến khu vực bản Nậm Pan 1 và chờ thời cơ bắt cóc cháu M. đem bán.Trước đó một ngày, nhóm này đã bàn bạc việc bắt cóc 3 đứa trẻ từ 1-2 tuổi mang bán cho một người Trung Quốc không quen đã đặt hàng. Để tránh bị phát hiện, nhóm yêu cầu vợ Pao tham gia để bế đứa bé, cho trẻ ăn khi cần vì người phụ nữ này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.Sau khi bắt được con chị M., các đối tượng đưa nạn nhân sang Trung Quốc qua đường Mường Khương, Lào Cai, bán được hơn 79 triệu đồng và chia nhau. Khám xét chỗ ở nhà các đối tượng, công an thu được hơn 30 triệu là số tiền bán cháu bé mà nhóm này chưa kịp tiêu hết.Ngày 25/6, Công an huyện Mường Nhé đã bắt tạm giam Vàng Seo Pao và Vàng A Phứ. Nhà chức trách cấm Sùng Thị Chía đi khỏi nơi cư trú.