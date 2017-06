TPO - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu (PVTex).

Vũ Đình Duy.

Ngày 28/6, trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) và các đơn vị có liên quan là một trong những vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo TƯ chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát khẩn trương điều tra.

Nguồn gốc vụ án từ kết quả Thanh tra Chính phủ thanh tra hàng loạt dự án, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Trước đó ngày 19/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố, bắt giam 5 bị can và khám xét phòng làm việc của 5 bị can này.

“Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt 4 bị can, khám xét phòng làm việc của 5 bị can, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra", Trung tướng Tuyến nói.