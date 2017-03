TP - Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) đang truy tìm một thanh niên đã bắn súng vào Công an phường Vĩnh Hoà (Nha Trang) khi bị kiểm tra hành chính vào sáng 2/3. Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an thành phố Nha Trang xác nhận, ngày 5/3.

Trước đó, rạng sáng 2/3 tổ công tác của Công an phường Vĩnh Hoà đi tuần tra, nhận thấy một thanh niên dừng xe máy hiệu Exciter trên đường Nguyễn Chích, có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác đến gần người này để kiểm tra hành chính, anh ta bất ngờ rút một khẩu súng kiểu ổ quay bắn vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Rất may phát súng không trúng ai. Công an đã tạm giữ chiếc xe máy biển số Khánh Hòa, một túi xách màu đen bên trong có 2 con dao, bịch đạn chì, dụng cụ sử dụng ma túy đá, bật lửa hình khẩu súng…