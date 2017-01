Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, người mẹ thoi thóp bên thi thể con trai 8 tháng tuổi trong nhà trọ do bị kẻ cướp sát hại.

Cục Cảnh sát Hình sự đến hiện trường điều tra vụ án mạng

Sáng 11/1, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cùng tổ công tác phối hợp với Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, quê Long An) và con trai 8 tháng tuổi bị sát hại tại nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên. Trong đó, bé trai thiệt mạng, còn người mẹ đang được cấp cứu.

"Qua điều tra, thu thập các chứng cứ, chúng tôi nhận định, đây là một vụ án giết người cướp tài sản", đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nói.

Dãy nhà trọ nạn nhân ở có 4 căn vừa xây dựng được vài tháng nay, nằm trước căn biệt thự. Phía trước là nghĩa trang rộng cả nghìn mét vuông, vắng người.

Sáng 10/1, chị Trang ở nhà cùng con trai nhỏ, còn chồng đi làm công nhân. 3 nhà trọ kế bên đều đóng cửa. Theo một nguồn tin, có nam thanh niên lạ mặt đến nhờ chị Trang gửi xấp giấy tờ cho cơ sở sửa chữa điện lạnh bên cạnh. Tuy nhiên, chị Trang đã khước từ, sau đó anh ta bỏ đi.

Chị Trang sau đó lên nằm võng ru con ngủ. Lúc sau, nam thanh niên quay lại, bất ngờ xông vào kéo bé trai ra khỏi tay người mẹ, dùng vật nhọn đâm vào cổ khiến chị Trang bất tỉnh.

"Có thể trong lúc anh ta lục tìm tài sản, con nạn nhân khóc mãi nên hắn lo sợ mọi người xung quanh để ý nên đã sát hại cháu bé", một cán bộ điều tra nhận định.

Tên cướp đã lấy khoảng 10 triệu đồng, máy tính bảng và chiếc nhẫn cưới đeo trên tay của chị Trang trước khi tẩu thoát. Lúc sau, người mẹ tỉnh lại thấy con trai nằm bên vũng máu nên đã cố sức ôm cháu ra ngoài kêu cứu.

Phía trước dãy trọ là nghĩa trang lớn, vắng người.

Cơ quan điều tra đang chờ nạn nhân bình phục để lấy lời khai, phác họa chân dung nghi can; đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến hung thủ để sớm phá án.