Cơ quan điều tra xác định nạn nhân nữ bị vật cứng đập vào đầu và bị cắt cổ. Thi thể nạn nhân bị phân hủy nên công an phát thông tin nhờ người dân hỗ trợ thông tin nhận dạng.

Hình xăm hoa hồng trên vai nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Bông tai của nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai phát thông báo nhờ người dân xác định thân nhân, tìm lai lịch nạn nhân nữ bị sát hại và bỏ thi thể trong bao tải.Theo công an, phần mặt và các dấu nhận dạng trên cơ thể nạn nhân bị phân hủy hết. Do đó, cơ quan điều tra gặp khó trong quá trình xác định lai lịch.Một điều tra viên cho biết nạn nhân cao khoảng 1,5 m, trong độ tuổi từ 20 đến 35. Cô gái nhuộm tóc vàng, bả vai có hình xăm hoa hồng lá màu xanh, cánh đỏ, nhụy đen, đeo bông tai bằng kim loại màu trắng, hình tròn.Hai răng cửa là răng giả bằng sứ trắng, bên trong bằng kim loại được gắn cố định.Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do bị vật cứng đập vào phía sau đầu, bị cắt cổ và có dấu hiệu ngạt cơ học. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ nữ nạn nhân vào bao tải.Trước đó, vào 16h ngày 6/2, người dân đến khu vực bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1 (xã Phước Bình, huyện Long Thành) thì ngửi thấy mùi hôi thối nên tỏa ra tìm kiếm. Tại đây, họ phát hiện bao tải chứa thi thể nữ giới không quần áo, đang trong quá trình phân hủy.Nhận tin, lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.