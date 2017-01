Cảnh sát ập vào dãy nhà trọ bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm. Lúc này, 4 cặp khác khác đang chờ lấy phòng.

Vũ Hoàng Thư đang bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Ngày 14/1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang làm rõ hành vi Môi giới và Chứa mại dâm của ông Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An).

Theo cảnh sát, tối 10/1, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ Bình Dân ở xã Kiến An do Thư làm chủ, bắt quả tang 6 đôi nam nữ, có hành vi mua bán dâm.

Khi cảnh sát ập vào, 2 đôi nam nữ đang "mây mưa", 4 đôi khác đang chờ lấy phòng.

Các cô gái bán thân ở độ tuổi 20 - 35, không có nghề ổn định. Mỗi lần đi khách, họ được nhận 200.000 đồng, trong đó phải trả tiền phòng cho Thư 50.000 đồng.

Làm việc với cảnh sát, Vũ Hoàng Thư thừa nhận đã đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm khoảng 7 tháng nay.