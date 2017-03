TPO - Tối 22/3, ông Hàn Đức Long (SN 1959, ở Tân Yên, Bắc Giang) cho biết vợ chồng ông đã tới TAND Cấp cao tại Hà Nội gửi đơn yêu cầu công khai xin lỗi.

Vợ chồng ông Hàn Đức Long.

Theo ông, việc mình bị oan là do các hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại địa phương và Trung ương. Ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ bị can vì: “…Kết quả điều tra lại của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo quyết định giám đốc thẩm là không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hàn Đức Long về các tội danh đã bị khởi tố, truy tố…”.

Đơn ông Long cũng viết, các cơ quan tố tụng đã trả tự do cho ông. Tại quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam của VKS Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng khẳng định không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông về cả ba tội danh gồm giết người, hiếp dâm trẻ em và hiếp dâm.

Ông Long cho rằng, trong suốt thời gian bị bắt giam oan để điều tra, truy tố, xét xử và tôi buộc phải thi hành bản ánh tử hình oan, mọi danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi công dân của bị bị tước hết, xã hội khinh bỉ, hàng xóm ghẻ lạnh.

Nay cần minh oan để tạo điều kiện cho ông dần ổn định cuộc sống. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Long làm đơn yêu cầu TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Mai – vợ ông Long cho biết thêm, tới thời điểm hiện tại gia đình bà chỉ thuê 2 luật sư để bảo vệ quyền lợi. Trước kia, gia đình bà thuê nhiều luật sư nhưng gần đây một số luật sư không thống nhất quan điểm với nhau nên gia đình đã lựa chọn, giảm số luật sư bảo vệ. Cũng theo bà Mai, hiện gia đình chưa tính toán việc yêu cầu bồi thường. “Giờ mình chỉ yêu cầu họ xin lỗi trước đã còn tiền bạc tính sau” – bà Mai nói.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Y (khi đó 5 tuổi) đã mất tích cùng ngày.

Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long.

Ông Long sau đó thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y và bị tuyên tử hình ở hai phiên tòa sơ - phúc thẩm. Tuy nhiên, tại tòa ông Long liên tục kêu oan, cho rằng bị ép cung, dùng nhục hình.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại. Ngày 20/12/2016, ông Long bất ngờ được trả tự do sau 11 năm ở tù và 4 lần tuyên án tử.