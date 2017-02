Ngày 6/2, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định truy nã Hoàng Văn Trung (33 tuổi), trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này liên quan đến một vụ án mạng xảy ra vào đêm mùng 5 Tết Đinh Dậu (ngày 1/2).

Đối tượng Hoàng Văn Trung (áo đen)

Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định truy nã Hoàng Văn Trung.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, Trung đã gây ra cái chết cho Vũ Anh Huy (31 tuổi), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.Theo đó, vào rạng sáng 2/2, cơ quan Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được thông báo nạn nhân Huy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch và tử vong ngay sau đó.Nhận được thông tin, Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ việc.Quá trình điều tra xác minh cho thấy, ngày 1/2, anh Huy nhận được điện thoại của bạn gái nên đã đi từ nhà xuống phòng trọ, thuộc phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.Tối cùng ngày, khi hai người đang ở cùng phòng thì bất ngờ một nam thanh niên lao vào và đánh đập Huy.Sau đấy, người này gọi điện cho một nhóm người đến chở Huy, vứt tại trang trại thôn Trại Giao, phường Khai Quang.Một số người dân đi qua, phát hiện thì Huy đã bất tỉnh, trên người có nhiều thương tích nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu.Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã tiến hành khoanh vùng, xác định đối tượng Hoàng Văn Trung có liên quan đến cái chết của Huy. Biết Công an đang truy bắt, Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.Theo một số thông tin ban đầu, Trung vừa mới ra tù được chưa lâu, thấy bạn gái Huy- là người yêu cũ của bạn Trung có bạn trai mới nên tỏ ra tức giận, ghen thay cho bạn... Sau khi biết đôi trai gái này đang ở trong phòng trọ, Trung đã tìm đến đánh đập khiến nạn nhân tử vong.Công an TP. Vĩnh Yên kêu gọi đối tượng Hoàng Văn Trung ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.