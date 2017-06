TP - Kíp trực đã thực hiện đúng quy trình, xử lý, chẩn đoán phù hợp với tình trạng người bệnh, các bác sĩ đã thực hiện đúng chuyên môn, chức trách nhiệm vụ của mình… là những câu trả lời của ông Nguyễn Lương Bầu, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Bắc Giang về ca tử vong của Kiều Hoàng Sơn.

Chỉ là vết… rách da

Sáng 26/6, ông Nguyễn Lương Bầu, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Bắc Giang thông tin cho phóng viên Tiền Phong về nội dung vụ việc: Theo đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 11/5, Bệnh viện phục hồi chức năng có cấp cứu một bệnh nhân khai tên là Nguyễn Ngọc Sơn, 31 tuổi ở Quế Nham, Tân Yên (sau này mới biết người này là Kiều Hoàng Sơn) nhập viện với lý do chảy máu vùng mạn sườn phải khi vào can đánh nhau. Kíp trực gồm các bác sĩ Đặng Văn Hải (trực ở khoa khám bệnh), Trần Cao Qũy (trực bác sĩ), Nguyễn Như Quỳnh (trực kèm) và Bùi Xuân Hạnh (trực lãnh đạo).

Theo bệnh nhân và những người đưa vào kể thì bệnh nhân can người khác đánh nhau, bị móc chìa khóa cào vào, sau đó thấy đau và chảy máu vùng mạn sườn phải. Khám tại chỗ thấy vùng mạn sườn phải có vết rách da dài khoảng 1,5cm, sâu khoảng 0,5 đến 1 cm, vết thương còn chảy máu kèm theo đau tức vùng mạn sườn phải, bụng mềm, không chướng, gan lách không to, tim phổi bình thường, các cơ quan khác không phát hiện điều gì đặc biệt. Bệnh nhân được rửa vết thương, khâu bằng một mũi chỉ sau đó được theo dõi và siêu âm ổ bụng. Kết quả siêu âm bình thường.

Đến 23 giờ 50 phút khám bệnh nhân vẫn tỉnh, không khó thở, không sốt, da niêm mạc hồng, mạch, huyết áp, nhịp thở bình thường, bệnh nhân đã xin về. Bác sĩ hẹn ngày hôm sau tái khám lúc 7 giờ 30 và tạm thu 200 nghìn đồng.

Tuy nhiên, đến hơn 14 giờ ngày 12/5, bệnh nhân mới đến khám lại trong tình trạng vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng da niêm mạc nhợt, bụng chướng. Kết quả siêu âm cho thấy có dịch trong ổ bụng, chẩn đoán là viêm phúc mạc. Ngay sau đó, bệnh nhân được truyền nước và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nguyên nhân tử vong do… nạn nhân ?

Kết luận của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện phục hồi chức năng Bắc Giang khẳng định bệnh nhân và người đưa bệnh nhân vào viện không khai đúng với nhân viên về họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhân không khai rõ lý do bị thương mà chỉ nói do vết xước của móc chìa khóa. Bệnh nhân cũng không chấp hành đúng quy định của thầy thuốc ở lại bệnh viện theo dõi mà kiên quyết xin về vì lý do gần nhà và bệnh nhân đã không đến khám lại theo đúng hẹn.

Về phía bệnh viện đã tiếp đón chu đáo, khám, chẩn đoán, xử trí, chỉ định làm siêu âm ổ bụng và theo dõi tại buồng lưu đúng quy trình chuyên môn, xử lý chẩn đoán phù hợp với tình trạng người bệnh khi vào viện.

Thông tin về việc bỏ về giữa chừng của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Lương Bầu khẳng định, về quy trình phải được sự đồng ý của bác sĩ và bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân phải ký cam kết về hậu quả xảy ra. “Tuy nhiên, nếu bệnh nhân không ký chúng tôi cũng không làm gì được. Ở đây là địa bàn phức tạp, thanh niên đánh nhau thường xuyên, nhiều trường hợp trốn về lắm, thậm chí chúng tôi chẳng thu được tiền viện phí”, bác sĩ Bầu nói.

Theo bác sĩ Bầu, nguyên nhân chính dẫn đến Kiều Hoàng Sơn tử vong có thể do đấm đá gây vỡ gan hoặc vết đâm thấu vào bụng thì có thể rách các tổ chức gây chảy máu. Nhưng giai đoạn đầu thường những vết thương nhỏ mà không trúng tạng, không rách gan thì cơ thể có phản ứng tự vệ, mạch máu tự co lại hoặc tự làm đông mạch máu nên sẽ không thấy chảy máu bên trong. Thời gian này có thể kéo dài từ 3-6 giờ tùy từng người. Tại thời điểm thăm khám, căn cứ trên các triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng đều không phát hiện bất thường.