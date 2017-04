TPO - Phòng CSGT Hà Nôi vừa ra quyết định phạt 4 tài xế điều khiển ô tô tải chở rác thuộc C.ty CP môi trường Hà Đông 1.750.000 và tạm giữ GPLX 2 tháng do lấn làn buýt nhanh BRT xảy ra hai ngày trước.

Hình ảnh xe chở rác rồng rắn cướp làn buýt nhanh BRT ngày 11/4.

Ngày 13/4, làm việc với Đội CSGT số 7 Công an Hà Nội, ông Lê Văn Phong - Giám đốc Xí nghiệp vận tải cơ giới Công ty cổ phần môi trường Hà Đông thừa nhận 4 xe chở rác lấn làn buýt nhanh BRT hai ngày trước thuộc đơn vị quản lý.

Cụ thể, xe gắn biển 29C-731.64 do tài xế Nguyễn Quang Long (SN 1986) điều khiển; xe 29C-765.40 do tài xế Lê Tiến Thao (SN 1982) điều khiển; xe 29C-724.09 do Đỗ Mạnh Cường (SN 1988) điều khiển; xe 29C-458.70 do tài xế Cao Đức Long (SN 1974) điều khiển.

Ông Lê Văn Phong cho biết, ngoài việc chấp hành xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, đơn vị cũng yêu cầu cả 4 tài xế viết kiểm điểm cam kết không tái phạm. Ngoài tiền nộp phạt vào kho bạc, công ty cũng phạt số tiền tương tự với nhóm tài xế này.

Nhóm tài xế điều khiển xe chở rác cướp làn buýt nhanh làm việc với cảnh sát sáng 13/4.

Làm việc với cảnh sát cùng ngày, tài xế Cao Đức Long giải thích, sáng 11/4, do sợ muộn giờ vận chuyển rác sang bãi ở huyện Đông Anh để cân nên cả 4 người cùng lúc lái xe vào làn đường xe buýt nhanh cho kịp giờ.

Thượng uý Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản vi phạm 4 xe ô tô chở rác với 2 lỗi: Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định và điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định với tổng mức phạt 1.750.000 đồng. Ngoài ra, cảnh sát phạt bổ sung hình thức tạm giữ GPLX 4 người này.