Do mâu thuẫn vặt, người đàn bà 52 tuổi đã nhẫn tâm chém chồng rồi tưới xăng đốt...

Sáng 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Này (52 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, đối tượng và chồng là Hoàng Văn C (62 tuổi, cùng ngụ ấp Bàu Càm, xã An Long) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Khoảng 22h30 ngày 3/3, lợi dụng lúc chồng uống rượu ngủ say, Này đã dùng rựa chém vào đầu ông C.

Chưa dừng lại, Này còn dùng xăng tưới lên người và dùng bật lửa đốt khiến ông C gây tử vong. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và bắt giữ đối tượng. Này đã thừa nhận hành vi giết người như trên.