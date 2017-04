TPO - Sau 2 chầu rượu liên miên, đến gần nửa đêm, nhóm trẻ vị thành niên đến khu vực biên giới vô cớ gây sự với người hóng mát. Say rượu, đối tượng Trưởng đâm 3 nhát chí mạng vào một người thanh niên, khiến anh này tử vong.

Bị cáo Trưởng ra tòa, lĩnh án. Ảnh: Kim Thoa.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa đưa vụ án “giết người” xét xử phiên tòa sơ thẩm lưu động tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo Hoàng Tuấn Trưởng (17 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc).

Theo cáo trạng, sáng 22/10/2016, Hoàng Tuấn Trưởng, học sinh lớp 12, Trường THPT Đồng Đăng được bạn cùng lớp mời về nhà chơi. Khi đi, Trưởng mang theo con dao nhọn cất vào túi quần.

Tại nhà bạn, Trưởng và một số người ăn cơm, uống rượu từ trưa kéo dài đến tận 17 giờ cùng ngày thì Hoàng Văn Tuyến (trong nhóm bạn) ở thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc tiếp tục mời mọi người đến nhà Tuyến chơi.

Mặc dù đã gần tối nhưng nhóm bạn vẫn tiếp tục đi chơi và uống rượu tại nhà Tuyến cho đến 23 giờ cùng ngày. Khi đã ngà ngà say, Trưởng cùng nhóm bạn rủ nhau đến vòng xuyến, khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, có gần 20 người đang chơi, hóng mát. Do say rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, giằng co. Sẵn có “ma men” trong người nên Trưởng rút dao mang theo đâm Lý Văn Thắng (người địa phương) 3 nhát vào người và làm anh này gục xuống đường, tử vong sau đó.

Là trẻ vị thành niên, thật thà khai báo, ăn năn hối cải; Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Trưởng 10 năm tù.