Nam về nhà không thấy vợ nên phát ghen rồi lấy dao lên xe máy đi tìm vợ. Trong lúc chạy xe, Nam không đội mũ bảo hiểm nên CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Nam không dừng xe và còn dùng dao chém lực lượng chức năng làm một CSGT bị thương.

Đối tượng Nam và hung khí

Ngày 03/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Nam, 33 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, hiện đang cư ngụ tại ấp Bình An I xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, sau khi đi nhậu đến khoảng 20h ngày 23/2/2017, thì Nam về nhà không thấy vợ mình là Thảo ở nhà. Nam nghĩ vợ mình đi chơi với người khác, lúc này Nam nổi máu ghen và đi vào bếp lấy con dao yếm để đi tìm vợ mình chém cho bõ cơn tức.

Nam điều khiển xe mô tô biển số 67K7-7691, không đội mũ bảo hiểm chạy đi tìm vợ. Khi đi đến khu vực ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa thì bị Tổ đặc nhiệm công an huyện Châu Thành, do anh Đỗ Minh Hùng, (Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Châu Thành) là Tổ trưởng Tổ đặc nhiệm đang cùng 10 cán bộ chiến sĩ công an huyện đang đi tuần tra phát hiện, Nam đang điều khiển xe chạy với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này anh Nguyễn Thái Bình là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Châu Thành, thổi còi ra hiệu lệnh yêu cầu Nam dừng xe, Nam không chấp hành mà còn tăng ga chạy đi và đụng vào xe mô tô biển số 67C1-293.06 của Tổ đặc nhiệm thì bị té ngã.

Sau khi té, Nam đứng dậy, anh Thái, Hiền và Tới trong Tổ đặc nhiệm đi lại, đề nghị Nam xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn. Liền lúc này Nam cầm dao chém về phía anh Thái, Hiền và anh Tới nhưng không trúng ai. Nam tiếp tục cầm dao chạy, thì anh Võ trong Tổ đặc nhiệm chạy truy đuổi theo Nam và khống chế Nam, nhưng bị Nam dùng dao chém trúng tay phải của anh Võ rồi chạy tiếp. Đồng đội anh Võ đến kịp thời, tước dao đối tượng Nam và bắt giữ Nam.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.