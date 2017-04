TPO - Khi hoạt động buôn bán ma túy phạm pháp bị phát hiện, Lương Văn Tạt lẩn trốn sang Lào. Sau 12 năm phát lệnh truy nã, Lạt bị công an bắt giữ bởi tình tiết nốt ruồi nơi mép phải.

Đối tượng Lương Văn Tạt

Ngày 25/4, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lương Văn Tạt (SN 1988, trú tại xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để điều tra, xử lý về hành vi mua bán chất ma túy.

Theo đó, 12 năm trước, Lương Văn Tạt tròn 17 tuổi nhưng y đã là một kẻ buôn ma túy có tiếng ở khu vực biên giới Việt – Lào. Tạt thường sang Lào đưa ma túy về Nghệ An tiêu thụ. Sau đó, đàn em của Tạt bị công an bắt giữ khi đang giao hàng cho khách, cũng kể từ đây, đối tượng Tạt bặt vô âm tín. Lệnh truy nã toàn quốc đối với Tạt được ban hành.

Qua 12 năm, tung tích, thông tin về đầu não ma túy Lương Văn Tạt vẫn còn là số không. Đến gần tết Nguyên đán 2017, trinh sát báo về Tạt đang lẩn trốn tại Lào. Ngay lập tức, tổ công tác lên đường truy tìm đối tượng.

Ngoài tấm ảnh về Tạt 12 năm trước, tổ công tác không có thông tin gì thêm. Tưởng rằng cuộc truy tìm lâm vào ngõ cụt thì bất ngờ tổ công tác nhận được tin báo, một người đàn ông ở bản Phôn Hom, huyện Pắc Ka Đinh (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống Tạt.

Tuy nhiên, qua điều tra, địa phương này không có đối tượng tên Lương Văn Tạt. Quyết không bỏ sót từng chi tiết nhỏ, tổ công tác phát hiện người đàn ông tên là Khăm My có một số điểm giống Tạt, đặc biệt là nốt ruồi nơi mép phải như trong tấm ảnh.

Lật lại hồ sơ, tiểu sử tại địa phương, Khăm My đến bản Phôn Hom sinh sống từ năm 2007, hiện đã lấy vợ và có 2 con. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định cái tên Khăm My là tên được đặt sau khi định cư ở Lào, đối tượng là người gốc Việt Nam di cư sang. Ngoài ra, khi tiếp cận với Khăm My thì được biết ở Việt Nam, y còn có cái tên là Tạt.

Khi đã xác minh rõ, Khăm My chính là Lương Văn Tạt kẻ trốn nã hơn 12 năm nay. Tạt bị tóm gọn tại một quán nước. Khi bị bắt, Tạt tỏ ra bình tĩnh, đối tượng không nói tiếng Việt mà sử dụng tiếng Lào nói mình là Khăm My.

Nhưng trước những bằng chức xác thực của CQĐT, Tạt cúi đầu thừa nhận. Lương Văn Tạt bị di lý về Việt Nam ngay sau đó.