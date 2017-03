TPO - Tính tới 16h ngày 17/3, cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa khởi tố bị can đối với nghi can N.K.T trong vụ án "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) từ năm 2012 đến 2016.

Viện trưởng VKSND Tối cao vừa yêu cầu khởi tố ông N.K.T. (trái). Thông tin kể trên được ông Nguyễn Quang Long, Chánh văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận với Tiền Phong vào tối 17/3. Giải thích việc chưa khởi tố bị can đối với nghi can N.K.T (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ông Long cho biết, cơ quan điều tra cần củng cố hồ sơ, chứng cứ vụ việc này. Cũng theo ông Long, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo với Viện KSND Tối cao. Ông Long cũng cho biết thêm: “Dù không có quy định VKS phải làm việc với nghi can T, nhưng trên thực tế Kiểm sát viên thụ lý vụ án có tham gia trực tiếp khi Điều tra viên làm việc với nghi can N.K.T”. Cũng trong chiều 17/3, Đại tá Nguyễn Văn Luyện-Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác nhận chưa có quyết định khởi tố bị can đối với nghi can N.K.T. “Đầu tuần tới, chúng tôi sẽ thông tin. Còn hiện tại chúng tôi chưa nói thêm được về vụ án”, đại tá Luyện nói. Trước đó vào ngày 15/3, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong đã ký thông báo về kết luận chỉ đạo của ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao đối với vụ án "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Văn bản số 58/TB-VKSTC, do Phó viện trưởng Viện KSND Nguyễn Hải Phong ký ngày 15/3 cho biết, ngày 14/3, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì họp với Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao, Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội thuộc Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vụ án dâm ô trẻ em, xảy ra từ năm 2012-2016 tại khu chung cư Lakeside. Theo văn nêu trên thì trong buổi chủ trì cuộc họp này và sau khi nghe Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo kết quả điều tra, ý kiến đánh giá, nhận xét của Vụ trưởng Vụ 2, ông Lê Minh Trí đã chỉ đạo Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can đối với N.K.T về tội dâm ô trẻ em. Ngoài ra, ông Lê Minh Trí cũng chỉ đạo thông qua vụ án này, yêu cầu Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ các vụ việc, vụ án về loại tội phạm này trên toàn quốc và báo cáo kết quả bằng văn bản trước ngày 20/3 để chỉ đạo xử lý nghiêm nhằm chống bỏ lọt tội phạm. Như Tiền Phong đưa tin, ngày 19/06/2014, một công dân nước ngoài sống tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) đã tới công an phường tố cáo. Theo đó, ông ta nói rằng phát hiện và chứng kiến N.K.T dùng tay sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm của cháu T (SN 2009). Khu vực gia đình nạn nhân tố ông T. dâm ô với bé gái. Khu công viên dự án Lakeside vào buổi chiều có rất nhiều trẻ con vui chơi. Ngày 2/7/2016, người nước ngoài này tiếp tục gửi đơn đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu tố cáo hành vi N.K.T. Trong lá đơn này, ông ta cho biết đến ngày 24/06/2016, tiếp tục phát hiện N.K.T. thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái khác (6 tuổi). Công an phường Nguyễn An Ninh đã mời các bên đến hướng dẫn, hòa giải bất thành. Bà T.T.T.T. (mẹ cháu T.) đã gửi đơn tố cáo sự việc. Ngày 21/08/2016, Cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô với trẻ em”. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình cháu bé bị xâm hại không hề nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào về vụ án từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu. Luật sư Lê Ngọc Luân (áo vest) bảo vệ quyền lợi cho bé gái bị ông T. dâm ô. Điều đáng nói, VKSND thành phố Vũng Tàu đã không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với nghi can N.K.T. Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra sớm việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, VKSND thành phố Vũng Tàu đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra, đến tháng 4/2013, khi hết thời gian gia hạn điều tra, sẽ quyết định khởi tố bị can hoặc sẽ đình chỉ điều tra bị can.