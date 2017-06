TPO - Ngày 29/6, tại UBND phường 1, thành phố Đông Hà, Viện KSND tỉnh Quảng Trị tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Phan Chí Lộc (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1959) đều trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, là người bị oan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2007 tại thành phố Đông Hà.

Đại diện VKSND tỉnh tặng hoa cho ông Phan Chí Lộc. ẢNH: T.H

Như vậy, sau gần 9 năm bị khởi tố và kết tội oan, từ một gia đình thương gia nay hai vợ chồng ông Lộc và bà Hòa trắng tay phải đi thuê trọ để ở, con cái thì thất học. Vì vậy, vợ chồng ông Lộc đòi đền bù tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Trong khi đó, VKSND tỉnh Quảng Trị chỉ nhất trí bồi thường hơn 1,4 tỉ đồng.

Tháng 6/2016, ông Phan Chí Lộc đi thăm con tại Úc, gặp Dương Thị Minh Phụng, quốc tịch Úc (gốc Việt). Phụng giới thiệu tên là Nguyễn Thị Hương, đang làm việc tại Bộ Di trú Úc, nên ông Lộc nhờ Phụng giúp gia đình ông định cư tại Úc. Phụng yêu cầu ông Lộc nộp 35.000 AUS (đôla Úc) và đưa địa chỉ, số điện thoại liên lạc với cháu Phụng là Nguyễn Thị Yến Nhi đang trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2006, ông Lộc điện thoại về cho vợ là Nguyễn Thị Hòa và bà Hòa đã chuyển cho Nhi 22.000 AUS và 2.800 USD (đô la Mỹ). Sau đó ông Lộc và Phụng cùng về thăm quê ông Lộc tại tỉnh Quảng Bình. Biết nhiều người có nhu cầu sang Úc nên Phụng hướng dẫn làm thủ tục với số tiền nộp từ 100-300 triệu đồng tùy vào nhu cầu du học hay xuất khẩu lao động. Để tạo niềm tin, Phụng nhờ vợ chồng ông Lộc đến Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Bình làm giấy phép kinh doanh với tên Công ty TNHH Lộc Hòa Việt Úc để đưa người sang Úc.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007, dưới sự hướng dẫn của Phụng, ông Lộc và bà Hòa đã nhận giúp hồ sơ và tiền của 30 người số tiền 6.250.200.000 đồng và hướng dẫn cho 4 người chuyển tiền vào tài khoản của Nhi là 371.000.000 đồng, tổng cộng 34 người là 6.621.200.000 đồng, các biên nhận ghi thời hạn 3 tháng. Quá thời hạn, các bị hại đã có đơn tố cáo sự việc, ông Lộc và bà Hòa khai đã chuyển cho Phụng và Nhi tổng cộng 7,5 tỉ đồng, trong đó chuyển qua tài khoản của Nhi là 4.963.000.000 đồng, Nhi đã rút tiền và bỏ trốn. Năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố bị can đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 16/1/2009, VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2009/HS-ST ngày 29/7/2009, TAND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt ông Lộc 9 năm tù và bà Hòa 7 năm tù, nhưng tại bản án hình sự phúc thẩm số 04/2009/HS-PT ngày 26/10/2009, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 19/8/2010, VKSND tỉnh Quảng Trị vẫn truy tố ông Lộc và bà Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2010/HS-ST ngày 29/9/2010 và bản án hình sự phúc thẩm số 139/2011/HS-PT ngày 5/4/2011 đều tuyên bố ông Lộc và bà Hòa không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhận định: ông Lộc và bà Hòa đã có nhận tiền của các bị hại nhưng đã chuyển cho Phụng và Nhi, được Nhi xác nhận và kết quả giám định chữ ký trong giấy xác nhận ngày 1/6/2007 đúng là chữ ký của Nhi nên ông Lộc và bà Hòa không có hành vi chiếm đoạt; đồng thời cũng không có căn cứ xác định ông Lộc và bà Hòa biết Phụng và Nhi có hành vi lừa đảo khi chuyển giao tiền cho Nhi. Bản án hình sự phúc thẩm số 139/2011/HS-PT đã bị Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm. Ngày 22/7/2013, TAND tối cao xử giám đốc thẩm quyết định hủy án để điều tra lại.

Ngày 25/1/2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa với lý do: “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa đã thực hiện tội phạm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 164 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2013. Việc khởi tố, bắt giam, truy tố không đủ căn cứ pháp luật đã làm thiệt hại đến tinh thần và vật chất của ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa.

Tại buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa bị oan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” năm 2007, đại diện bị hại là ông Phan Chí Lộc đề nghị VKSND tỉnh Quảng Trị sớm thống nhất thương lượng số tiền đền bù thiệt hại cho gia đình ông; đồng thời đề nghị các cơ quan, cá nhân để xảy ra lỗi oan sai đối với vợ chồng ông lấy vụ việc này làm bài học răn mình để không xảy ra oan sai đối với người khác.