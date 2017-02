TPO - Ngày 7/2, Viện KSND Tối cao có văn bản số 21 yêu cầu VKSND TPHCM và Vụ 2 Viện KSND Tối cao kiểm tra lại vụ án chìm tàu du lịch xảy ra ngày 2/8/2013 tại vùng biển Cần Giờ.

Sản phẩm do Công ty CP Công nghệ Việt -Séc sản xuất.

Theo đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện KSND TPHCM và Vụ 2 kiểm tra lại vụ việc, báo cáo lãnh đạo Viện KSND Tối cao phụ trách, và gửi báo cáo về Văn phòng Viện KSND Tối cao để theo dõi.

Văn bản số 21 cũng đề cập, báo Tiền Phong ra ngày 23/01/2017 có bài: "Treo án đến bao giờ” của tác giả Minh Đức. Nội dung bài báo nêu: Vụ án chìm tàu du lịch xảy ra ngày 02/8/2013 tại vùng biển Cần Giờ, TPHCM làm chết 9 người, trong đó có cả lái tàu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân bị chìm tàu là do lái tàu chở quá số người quy định và gặp phải thời tiết xấu, gió lớn, cứu hộ không kịp thời.

Tuy nhiên, khi khởi tố vụ án, Công an TPHCM lại khởi tố hai bị can Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt- Séc và Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Sau hơn 1 năm điều tra, ngày 28/8/2015, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án để chờ giám định. Kết quả 2 lần giám định, nhất là kết quả giám định lần 2 của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải kết luận: “Những nguyên nhân dẫn đến mất ổn định, gây tai nạn lật phương tiện là do chở quá số người cho phép chở, cộng thêm phương tiện đã gặp thời tiết bất lợi tại thời điểm xảy ra tai nạn”.

Sau những kết luận giám định trên, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan tố tụng T.Ư nhiều lần có văn bản yêu cầu kiểm tra, báo cáo và sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, song đến nay cơ quan điều tra mới chỉ “tạm đình chỉ vụ án”; đồng thời, cấm xuất cảnh tới năm 2018 đối với hai ông Vũ Văn Đảo, Đinh Văn Quyết.