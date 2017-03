TPO - Trước câu hỏi của dư luận về việc liệu vụ án "dâm ô trẻ em" xảy ra ở TP Vũng Tàu có dấu hiệu "chìm xuồng", Viện trưởng Viện KSND Tối cao - Lê Minh Trí đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra làm rõ.

Ngày 15/3, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã có văn bản chỉ đạo Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về trật tự xã hội (Vụ 2); Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư Lakeside Vũng Tàu.

Theo Viện KSND Tối cao, hiện tại Vụ 2 đã trực tiếp chỉ đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, giải quyết vụ án trên theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc nêu trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Bà Trần Thị Thu Thủy, mẹ của cháu bé T. (SN 2009) tố cáo ông N.K.T (76 tuổi, trú cùng chung cư Lakeside Vũng Tàu, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với bà Thủy) có hành vi dâm ô với con gái bà Thủy trong thời gian dài.

Nhận được đơn tố cáo, Công an TP Vũng Tàu đã điều tra và phát hiện có 6 cháu bé khác, từng bị ông N.K.T dâm ô, trong thời gian kéo dài từ năm 2012 - 2016. Theo đó, ngày 21/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, từ lúc khởi tố vụ án đến nay, vụ án vẫn chưa khởi tố bị can.

Luật sư Lê Ngọc Luân (bảo vệ cho gia đình bà Thủy) cho biết từ lúc khởi tố vụ án đến nay, gia đình cháu bé bị xâm hại không hề nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu. Vị luật sư này cũng đặt nghi vấn về việc vụ án sẽ bị “chìm xuồng”…