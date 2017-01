TP - Sáng 19/1, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Phó phòng 10 - VKSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên Phó Trưởng công an huyện Việt Yên) về hành vi làm sai lệch hồ sơ trong quá trình điều tra, kiểm sát điều tra, truy tố vụ án chị Nguyễn Thị Hoan bị giết tại nhà riêng (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang), khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị ngồi tù oan hơn 10 năm.

Hai bị cáo Vinh và Luật tại tòa.

Vẫn tin ông Chấn phạm tội

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Bắc Giang công bố tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thế Vinh và Trần Nhật Luật đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến kết tội oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Theo đó, ông Thái Xuân Dũng - với vai trò là Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã giao cho ông Luật là điều tra viên thụ lý chính. Còn VKSND tỉnh Bắc Giang đã giao cho ông Đặng Thế Vinh kiểm sát điều tra đồng thời giữ quyền công tố tại phiên tòa. Trong quá trình điều tra, ông Chấn đã được triệu tập đến cơ quan điều tra và viết đơn tự thú, thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết đối với chị Hoan. Trên cơ sở đơn tự thú và các bản khai do cơ quan điều tra tiến hành, ông Thái Xuân Dũng đã ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Chấn.

Trong hàng loạt các biện pháp điều tra có việc cho ông Chấn nhận dạng hung khí giết người. Biên bản nhận dạng ghi rằng ông Chấn nhận ra hung khí này nhưng biên bản không có người chứng kiến; đối tượng nhận dạng là con dao mất cán nhưng vật so sánh lại là dao có cán. Mẫu 16 vết chân của tất cả những người tình nghi được lấy để gửi đến Phòng kỹ thuật hình sự giám định, tuy nhiên ông Luật đã không báo cáo kết quả giám định với cấp trên đồng thời lại đi đo kích thước bàn chân của ông Chấn và lập biên bản để đưa vào hồ sơ vụ án làm thay đổi bản chất vụ việc.

Bị cáo Vinh được xác định là người kiểm sát toàn bộ quá trình điều tra và thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Trong quá trình kiểm sát điều tra, ông Vinh biết việc ông Chấn kêu oan, đã tổ chức phúc cung đồng thời báo cáo lãnh đạo. Trưởng phòng của ông Vinh khi đó đã tiếp tục phúc cung và lập biên bản về việc này nhưng sau đó ông Vinh không đưa các tài liệu này vào trong hồ sơ vụ án mà lưu vào hồ sơ kiểm sát. Các hành vi này của ông Vinh và ông Luật được coi là ảnh hưởng nghiêm trọng, làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến việc các cơ quan tố tụng xác định tội danh giết người đối với ông Chấn là không phù hợp.

Tuy nhiên, cả bị cáo Vinh và Luật đều cho rằng mình không phạm tội. Ông Luật nói, mãi năm 2013, ông vẫn tin rằng ông Chấn phạm tội và đến tận bây giờ, ông cũng vẫn tin như thế. Đối với Lý Nguyễn Chung, theo tâm lý tội phạm và so sánh những vết chân để xác định Chung phạm tội thì ông vẫn có sự nghi ngờ về khả năng phạm tội của Chung. Ông Luật thừa nhận, việc ông ký vào các biên bản lấy mẫu vân chân trong khi ông không phải là người trực tiếp đi thu thập là chưa chặt chẽ. Tuy nhiên ông khẳng định đã báo cáo về việc giám định mẫu chân này với cấp trên.

Còn ông Vinh cho rằng mình không tiêu hủy các biên bản phúc cung mà vẫn lưu trong hồ sơ kiểm sát. Tại thời điểm đó, luật không quy định phải đưa vào trong hồ sơ vụ án đối với những biên bản như thế này. Hơn nữa, việc có hay không có các biên bản này không làm thay đổi nội dung của vụ việc bởi vẫn còn rất nhiều các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án khẳng định ông Chấn phản cung.

Ông Chấn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo

Buổi chiều, được hỏi ý kiến về quan điểm xử lý vụ việc, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa đột ngột cho rằng, việc xác định hai bị cáo phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án là chưa chính xác và đề nghị chuyển sang tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Lý do để vị này đưa ra quan điểm đó là bị cáo Luật lúc đó chỉ có quyền tham mưu cho thủ trưởng cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định về các mẫu vân chân chứ không có quyền tự mình đưa ra quyết định này. Còn bị cáo Vinh khi biết ông Chấn phản cung và kêu oan đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ông Vinh cũng đã báo cáo truy tố và được lãnh đạo viện duyệt truy tố.

Mặt khác, với tội danh làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải có yếu tố về ý thức chủ quan của người phạm tội là cố ý thực hiện hành vi tuy nhiên không thể chứng minh được việc cố ý của các bị cáo này. Đồng quan điểm này, các luật sư biện hộ cho các bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh làm sai lệch hồ sơ vụ án và thậm chí xem xét các bị cáo không phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mà đây chỉ là việc các bị cáo “không hoàn thành nhiệm vụ” và bị xử phạt hành chính là đủ.

Theo công bố của HĐXX, ông Nguyễn Thanh Chấn cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Trần Nhật Luật và Đặng Thế Vinh do những người này không cố ý trong việc kết tội oan cho ông. Tại phiên tòa, cả ông Luật và ông Vinh đều cho rằng, vai trò của các ông này chỉ là một phần trong việc gây nên sự oan sai cho ông Chấn nhưng không phải là nguyên nhân chính và rất ân hận khi để xảy ra vụ việc trên.

Đến cuối chiều, phần tranh luận giữa các luật sư và đại diện VKSND tỉnh mới kết thúc. HĐXX tuyên bố phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày mai (20/1).