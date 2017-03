TPO - Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra ra ngay quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Khắc Thủy trong vụ án “Dâm ô với trẻ em”.

Liên quan tới vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu), chiều nay (15/3), ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao đã chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy, (nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Dâm ô trẻ em”.

Vụ việc qua tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong được biết, ngày 19/06/2014, một công dân người nước ngoài sống tại Chung cư Lakeside, phát hiện và chứng kiến ông Thủy dùng tay sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm của cháu bé T.. Người đàn ông này đã đến công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu tố cáo sự việc.

Đến ngày 24/06/2016, cũng chính người nước ngoài này phát hiện ông Thủy tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái khác 6 tuổi, và đến ngày 2/7/2016, một lần nữa, người nước ngoài này gửi đơn đến Cơ quan Điều tra Công an Thành phố Vũng Tàu tố cáo hành vi xâm hại trẻ em của ông Thủy.

Công an phường Nguyễn An Ninh đã mời các bên đến, và hướng dẫn hòa giải bất thành. Bà Trần Thị Thu Thủy (mẹ cháu bé T. sinh năm 2009) đã gửi đơn đến nhiều nơi tố cáo sự việc.

Ngày 21/08/2016, CQĐT CA Thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô với trẻ em”. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình cháu bé bị xâm hại không hề nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu.

Đáng lưu ý là VKSND Thành phố Vũng Tàu đã không phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can với ông Thủy. Đến khi Chủ tịch nước có ý kiến thì VKSND TP Vũng Tàu cho đã gia hạn thêm 2 tháng, để tiếp tục điều tra vì rằng đơn vị này nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ.

Cũng theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao, việc khởi tố bị can với ông Thủy là theo quy định tại Điều 116, Bộ luật hình sự.