Vợ hoang báo mất trăm triệu để chồng quan tâm

Ngày 30/8, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) mời chị Hiền (24 tuổi, đã đổi tên, ngụ xã Hoà Lợi) lên làm việc và tống đạt quyết định xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng.Chị Hiền bị xử phạt với hành vi đã thông báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền. Theo nội dung vụ việc, hai tuần trước (15/8), chị Hiền đến Công an xã Hoà Lợi trình báo rạng sáng cùng ngày bị hai người lạ mặt cầm dao khống chế, cướp 80 triệu đồng, 700 USD và 8 lượng vàng.Chị Hiền khai khi đang ngủ trong phòng cùng con trai 2 tuổi thì phát hiện bên ngoài có tiếng động lạ. Chị mở cửa ra xem và bị một người đàn ông khống chế, yêu cầu đưa tiền, vàng.Hoảng sợ, chị Hiền lấy 2 triệu đồng đưa cho người này. Tuy nhiên, người đàn ông không buông tha, tiếp tục đe doạ, buộc chị mở két sắt và cướp 80 triệu đồng, 700 USD và khoảng 8 lượng vàng.Sau đó, một người đàn ông khác từ bên ngoài đi vào phòng đã cầm dao khống chế, buộc chị mở cửa phía sau nhà để cả hai tẩu thoát. Khi cả hai tên cướp rời khỏi nhà, chị Hiền mới la lớn, chạy sang phòng của cha mẹ kể lại sự việc vừa bị cướp.Quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định lời khai của chị Hiền không xác thực. Nơi chị khai báo bị hai người lạ mặt dùng dao khống chế, cướp tài sản không có dấu hiệu đột nhập. Cảnh sát phát hiện, số tiền chị Hiền khai bị cướp được cất giấu nhiều nơi trong căn nhà đang ở. Qua kiểm đếm, số tài sản này gồm: 70 triệu đồng, 1.200 USD, 2 biên lai cầm đồ (khoảng gần 7 lượng vàng các loại). Lúc này, chị Hiền mới thừa nhận do vợ chồng chị thường cãi nhau nên mấy ngày qua, chị dẫn con về nhà cha mẹ ruột sống.Do hay lo nghĩ, buổi tối chị không ngủ được và có cảm giác hai bóng đen đột nhập vào nhà. Quẫn trí, chị đã hoang báo bị cướp để chồng quan tâm đến mình hơn và hợp thức số tiền làm ăn thua lỗ.

Theo Zing