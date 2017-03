TP - Ngày 1/3, ông Huỳnh Hoàng Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Tân Đức (Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, đã họp dân để Công an xã Tân Đức công khai xin lỗi, rút kinh nghiệm trong việc bắt 4 người đánh bài ăn thịt gà, đồng thời trả lại số tiền “tang vật” và tiền nộp phạt.

Trước đó, ngày 12/2, ông Lâm Văn Bạn (76 tuổi), ngu ấp Tân Phước (xã Tân Đức) đến nhà bà Lê Thị Huê (66 tuổi) ở cùng ấp, để trả tiền thiếu nợ mua rượu trong dịp tết vừa qua. Tại đây, ông Bạn gặp hai người bạn hàng xóm, họ rủ lai rai. Bà Huê thấy vậy, gợi ý làm thịt gà đãi khách. Nhưng 3 người khách ngại việc bà Huê phải lo mồi cho nhậu nên rủ nhau đánh bài với qui ước ai thua 3 và 4 sẽ hùn tiền trả con gà trị giá 150.000 đồng.

Khi 4 cụ đang đánh bài giải trí “có thưởng”, Công an xã Tân Đức ập đến mời 4 người về trụ sở, đồng thời thu của ông Bạn trên 300.000 đồng và bà Huê trên 21.000 đồng. Đến trụ sở công an xã Tân Đức, bà Huê bị thu thêm 700.000 đồng tiền… “tang vật”. Ngoài ra, công an xã yêu cầu mỗi người phải nộp phạt 1 triệu đồng nhưng công an xã không xuất biên lai.

Trưởng Công an xã Tân Đức Hồ Trọng Hiểu lý giải, số tiền 1 triệu đồng của mỗi người là tiền “dự nộp”, khi trao quyết định xử phạt sẽ xuất biên lai thu tiền. Một tuần sau, ông Hồ Trọng Hiểu ra quyết định xử phạt hành chính 4 người, mỗi người 1 triệu đồng nhưng chưa kịp trao quyết định thì Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an huyện Đầm Dơi vào cuộc phúc tra, cho rằng việc xử lý chưa hợp lòng dân.