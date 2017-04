TP - Sau khi được Phòng CSGT Hà Nội (PC67) gửi giấy mời, cuối tuần qua, người điều khiển xe đầu tiên trong vụ 5 ô tô chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân đến trụ sở công an làm việc và thừa nhận vi phạm. Tuy nhiên, với mức đề xuất xử phạt 1 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng, dư luận cho rằng là quá nhẹ.

Xe Ford Ecosport BKS 30A-275.31 - một trong 5 ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã xác định được người điều khiển là Trịnh Thu Hường, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cố ý trực tiếp đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông

Làm việc tại trụ sở Đội CSGT số 2, PC67, nữ chủ nhân điều khiển xe này được xác định là Trịnh Thu Hường (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Hường được xác định là người điều khiển xe ô tô hiệu Ford Ecosport BKS 30A-275.31 - một trong 5 tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân được các diễn đàn mạng phản ánh, đăng tải kèm clip ngày 6/4. Lãnh đạo Đội CSGT số 2, PC67 cho biết, với lỗi vi phạm trên, nữ tài xế sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng và tước bằng lái xe 2 tháng.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 2, lực lượng chức năng đã có giấy mời tất cả 5 người đứng tên đăng ký 5 xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân đến trụ sở công an làm việc. Nếu hết thời gian cho phép những chủ nhân đứng tên đăng ký trên không đến làm việc, cơ quan công an sẽ có các biện pháp xử lý tiếp theo.

Cho ý kiến về hành vi và mức xử phạt vụ 5 ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, nhiều chuyên gia giao thông và luật sư cho rằng, hành vi của 5 lái xe trên là cố tình, vi phạm có chủ ý. Hành vi này đã trực tiếp đe dọa đến tính mạng người tham gia giao thông trên đường. “Đơn cử, ở giây thứ 59 của đoạn clip, các ô tô đi thuận chiều lên cầu Nhật Tân đã bị bất ngờ khi gặp xe đi ngược chiều đầu tiên. Trong trường hợp nếu xe 30H-3564 đi trước xe có camera hành trình ghi lại cảnh trên, tài xế không nhanh ý đánh lái gấp sang bên phải để tránh xe Innova 29A - 35087 đi đầu tiên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tương tự, tình huống này còn nguy hiểm hơn với xe có camera hành trình chở theo nhiều người chạy phía sau và bị xe đi trước che khuất tầm nhìn. Rất may tình huống trên đã được hai tài xế đi thuận chiều nhanh ý xử lý an toàn”, đại diện Hiệp hội Vận tải Hà Nội xem clip và phân tích tình huống.

Phạt chưa sát quy định?

Bà Lê Mỹ Hằng, Văn phòng luật sư An Thịnh Hà Nội cho rằng, tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được thiết kế với tiêu chuẩn cao tốc, hiện tuyến đường cũng đang được khai thác với tốc độ ô tô được phép lưu thông từ 80 đến 100km/h. Do vậy bất kỳ trường hợp vi phạm nào trên đường Nhật Tân - Nội Bài cũng phải xử lý với lỗi vi phạm trên đường cao tốc. Tuy nhiên, với trường hợp vi phạm của một trong 5 người điều khiển ô tô vừa được đại diện Phòng CSGT Hà Nội xác định và áp dụng, chỉ bị lập biên bản xử phạt theo điểm b khoản 4 điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, mức phạt từ 800 nghìn – 1,2 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng là quá nhẹ. Theo bà, lỗi này phải áp dụng điểm a khoản 8 điều 5 của Nghị định 46 quy định cho các hành vi vi phạm trên đường cao tốc mới đúng; cụ thể, mục này nêu rõ: “Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp… Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng”, luật sư Hằng dẫn chứng.

Việc nữ tài xế trên vi phạm trên cầu Nhật Tân bị xử phạt từ 800 nghìn – 1,2 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng, theo đánh giá của bà Hằng là chưa sát quy định, nội dung xử phạt này chỉ áp dụng chung đối với các trường hợp đi vào đường cấm, khu vực cấm chứ không quy định cho đường cao tốc.

Lý giải việc này, đại diện Đội CSGT số 2, PC67 Hà Nội cho biết, đây mới chỉ là mức Đội đề xuất lên lãnh đạo Phòng, mức phạt cụ thể sẽ do lãnh đạo Phòng quyết định. Hơn nữa, các xe vi phạm trên cầu và tiêu chuẩn, tốc độ đường và cầu cũng khác nhau, do vậy khi xử phạt cũng phải đối chiếu áp quy định sao sát với địa điểm vi phạm. Liên quan thông tin được đại diện chủ xe biển xanh 31A-7284 là Bộ Y tế (cơ quan đứng tên đăng ký là Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội) cho rằng, nguyên nhân của hành vi đi ngược chiều của lái xe là do lực lượng chức năng ra hiệu cho phép đi ngược chiều để tránh vụ tai nạn, tuy nhiên phía CSGT khẳng định không có chuyện này. Chiều 9/4, trung tá Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho rằng, tại thời điểm 5 ô tô vi phạm có xảy ra vụ tai nạn lật xe gần cầu Nhật Tân, nhưng không xảy ra tắc đường kéo dài và lực lượng chức năng là CSGT không phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện đi ngược chiều.