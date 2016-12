TP - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với ông Nguyễn Quốc Việt, Phó ban chỉ đạo và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Vũ Minh Hoàng.

Quyết định công nhận ông Hoàng thành chuyên viên, ký ngày 24/7/2015 nhưng đóng dấu của mẫu dấu mới (mẫu dấu mới được Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đăng ký từ ngày 21/8/2015)

Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phong Quang, người chịu trách nhiệm chính vụ này.

Vào đầu, phóng viên thẳng thắn chuyển ý kiến của một số bạn đọc báo nghi ngờ, việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Hoàng có thể có lý do tiền bạc. Ông Quang trả lời ngay: “Không! Chức vụ ấy được bao nhiêu tiền mà lấy. Cả cuộc đời tôi phấn đấu cho việc công, từ bị thương chiến đấu trong chiến tranh đến cuối đời không thể tự hạ bản thân để lấy tiền như thế được”. Ông cũng bác bỏ tin đồn, ông Hoàng là cháu ngoại của một vị đại tướng, “không có chuyện đó, không nên đồn thổi vô căn cứ để ảnh hưởng đến các vị tướng có nhiều chiến công”.

Ông Quang kể lại quá trình quen biết ông Vũ Minh Hoàng. Ông Hoàng có người chú là ông Vũ Quốc Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ An ninh-Quốc phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đến thăm chú nên Ban Chỉ đạo biết được trình độ và khả năng ngoại ngữ của ông Hoàng. Thời gian sau, đoàn cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đi công tác ở Nhật Bản và Hà Lan, ông Hoàng giúp đỡ phiên dịch nhiệt tình, có kết quả nên mới đặt vấn đề tuyển dụng ông Hoàng. Lúc đầu, ông Hoàng chưa đồng ý vì còn muốn tiếp tục học tập nhưng được động viên vừa tiếp tục học ở Nhật vừa làm công việc xúc tiến thương mại nên đồng ý.

“Việc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm và chuyển công tác ông Hoàng nếu kiểm tra kết luận có sai ở đâu, tôi chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho ai”.

Ông Nguyễn Phong Quang

Đến đây, phóng viên nêu thêm ý kiến của bạn đọc là ông Vũ Quốc Tuấn cũng được bổ nhiệm “đường vòng” vào Tây Nam bộ để trở về miền Bắc làm phó giám đốc công an một tỉnh, từ đó dẫn cháu đi theo. Ông Quang nói, việc điều chuyển ông Tuấn theo quyết định của Bộ Công an và quá trình chuyển công tác chỉ phiên ngang. Ban đầu, ông Tuấn được điều về làm Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ, rồi chuyển sang Vụ phó Vụ An ninh-Quốc phòng Tây Nam bộ, theo ông Quang là “từ nơi đi công tác có xe đưa đón về nơi có khi đi công tác phải ngồi xe đò”.

Trở lại việc bổ nhiệm ông Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, ông Quang cho là nhu cầu cần thiết của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nhưng tại sao mới được 34 ngày (tính cả ngày ký quyết định), đã cho chuyển sang thành phố Cần Thơ? Ông Quang giải thích, trước đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các bộ và địa phương tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL, nhưng từ năm 2015, chỉ tổ chức hai năm một lần. Ông Hoàng không còn môi trường để phát huy khả năng hoạt động xúc tiến thương mại ở nước ngoài, cùng lúc thành phố Cần Thơ xin ông Hoàng để có môi trường hoạt động tốt hơn nên Ban Chỉ đạo cho đi.

Tuy nhiên, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm và chuyển công tác ông Hoàng có dấu hiệu vội vàng, không đúng quy trình. Nhiều văn bản được ký cùng ngày: Ngày 20/5/2014, Ban Chỉ đạo họp xét tuyển và có ngay công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương xin tuyển dụng ông Hoàng; ngày 8/9/2014, ông Hoàng có đơn xin đi học tiến sỹ ở Nhật Bản và Ban Chỉ đạo ra quyết định chấp thuận; ngày 17/2/2016, UBND thành phố có công văn “xin” và Ban Chỉ đạo cũng có ngay quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác. Bên cạnh, một số biên bản cuộc họp ghi tên vài người mà hiện đang cho rằng, họ “bị” ghi tên chứ không dự. Ông Quang nói, ông chỉ quyết định chung, còn chi tiết văn bản do văn phòng soạn thảo. Liên quan chi tiết văn bản, phóng viên phát hiện còn có dấu hiệu ghi lùi ngày trong quyết định, thiếu trung thực..