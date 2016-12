TP - Sau 12 ngày đưa ra xét xử đường dây buôn bán hơn 5 nghìn bánh heroin, chiều 30/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên 6 án tử hình, 6 án tù chung thân và gần 100 năm tù giam cho 13 bị cáo. Đường dây buôn bán ma túy này do vợ chồng Hoàng Văn Tiến (ở Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu.

Bị cáo Hoàng Văn Tiến, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Từ 19/12, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án tàng trữ, buôn bán ma tuý trái phép đối với hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Tiến (30 tuổi, thường trú tại Mộc Châu, Sơn La) và vợ là Trần Thu Hằng (38 tuổi, quê ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang) cùng hàng chục bị cáo khác trú tại Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2003 và năm 2009 đến 2013, Tiến cùng đồng phạm đã tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn. Cụ thể, vợ chồng Tiến đã bàn bạc lập đường dây mua ma túy từ Mộc Châu, Sơn La đưa về Bắc Ninh, Bắc Giang bán kiếm lời. Sau khi thống nhất, cả hai chiêu mộ nhiều đối tượng cùng tham gia, đồng thời phân công nhiệm vụ rất bài bản.

Tiến chỉ đạo chung, Hằng chịu trách nhiệm giao dịch nhận đơn hàng của khách mua, bán. Riêng với đám “chân rết” được thu nạp, Tiến và Hằng phân công thành nhiều nhóm gồm: tiêu thụ, vận chuyển, dò đường. Thậm chí, vợ chồng Tiến- Hằng còn bố trí cả lực lượng cảnh giới, tổ chức khóa đầu, khóa đuôi khi thực hiện vận chuyển.

Cũng theo cáo trạng, thời gian đầu, Tiến vào bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mua hồng phiến (còn gọi là ma túy tổng hợp) của Sồng A Lâu rồi vận chuyển về Bắc Giang giao cho Hằng cùng nhóm tiêu thụ bán kiếm lời.

Sau đó, Tiến nhận vận chuyển thuê heroin cho Nguyễn Hùng Dũng và Nguyễn Thanh Tuân. Khi đã đủ độ tin cậy Tiến nhờ Dũng bảo lãnh với Lâu để Lâu giao trực tiếp heroin cho Tiến với số lượng lớn vận chuyển về xuôi bán.

Nguồn hàng chủ yếu được vận chuyển từ Trung Quốc, Lào sang. Trung bình một bánh heroin Tiến mua vào với giá 7.000 USD và bán ra với giá 7.700 USD. Chuyến ít vận chuyển 30 bánh, chuyến nhiều nhất 500 bánh. Mỗi chuyến các bị cáo thường điều động ít nhất 3 xe ô tô, nhiều là 6 xe ô tô.

Cáo trạng cũng thể hiện rõ, với phương thức thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian các năm 2003 và từ 2009 đến 2013, Tiến cùng các bị cáo trong đường dây ma túy “khủng” này đã mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin; 35.200 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Tiến còn tàng trữ trái phép 1 khẩu súng K59 kèm theo 7 viên đạn quân dụng để phòng thân.

Sau 12 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên tử hình 6 bị cáo gồm: Hoàng Văn Tiến, Trần Đức Việt, Đoàn Văn Bắc, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bùi Đăng Đức. 6 bị cáo lĩnh án chung thân gồm: Trần Thu Hằng (vợ bị cáo Tiến), Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hoa, Lương Thị Thảo và tổng cộng 98,6 năm tù cho 13 bị cáo còn lại bị xét xử với các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Sau khi nhận bản án, vợ chồng Hoàng Văn Tiến và Trần Thu Hằng rơi nước mắt. Do tính chất vụ án phức tạp và số lượng bị cáo đông nên Hội đồng xét xử đã tổ chức phiên tòa ngay trong trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và huy động rất đông lực lượng Công an để bảo vệ và giữ an ninh cho phiên tòa.