TP - Liên quan vụ việc cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) “ngã giá” với doanh nghiệp và bị công khai đoạn ghi âm trên mạng xã hội (đã được Tiền Phong phản ánh hôm 16/3), Chi cục Thuế Hà Tĩnh vừa có báo cáo giải trình với Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Minh Thùy.

Theo báo cáo giải trình, khi có phản ánh từ phía doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Tĩnh đã kiểm tra nội bộ và quyết định xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan. Cục Thuế Hà Tĩnh khẳng định, việc kiểm tra, xử phạt được thực hiện trước thời điểm đoạn ghi âm được đưa lên mạng.

Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật các cán bộ đoàn kiểm tra Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh chủ yếu là do “không thực hiện đúng quy trình kiểm tra thuế, giải quyết khiếu nại và một số quy định khác trong công tác quản lý”, không liên quan tới tiêu cực, hay “ngã giá” với doanh nghiệp.

Việc xử phạt được thực hiện vào tháng 4/2016. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, bị khiển trách và đưa ra khỏi quy hoạch Chi cục trưởng giai đoạn 2016-2021; Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Nguyễn Hữu Tuấn bị khiển trách; Trưởng đoàn kiểm tra thuế (người bị ghi âm) Nguyễn Ngọc Hoan bị cảnh cáo và điều chuyển công tác; bà Nguyễn Thị Minh Thúy và ông Nguyễn Đức Tiến (thành viên đoàn kiểm tra) bị phê bình trước cơ quan.

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, tháng 7/2015, Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh có quyết định kiểm tra thuế năm 2013, 2014 tại Cty TNHH An Phúc (đóng tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đoàn kiểm tra do bà Hoan (cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh) làm trưởng đoàn, ông Tiến và bà Thúy thành viên. Sau kiểm tra, Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh quyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cty An Phúc hơn 612 triệu đồng.

Sau khi bị xử phạt, Đại lý Thuế Hà Tĩnh đại diện cho Cty An Phúc có đơn kiến nghị cơ quan thuế tính toán lại tiền thuế và tiền phạt. Sau đó, Cục Thuế Hà Tĩnh kiểm tra lại quy trình quản lý, giải quyết khiếu nại và phúc tra lại kết quả xử lý của đoàn kiểm tra Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh. Dù việc xử lý cán bộ thuế liên quan từ tháng 4/2016, nhưng việc phúc tra lại được đưa vào kế hoạch năm 2017.

Sau khi đoạn ghi âm bị nghi là giọng nói của bà Nguyễn Ngọc Hoan “ngã giá” với doanh nghiệp bị đưa lên mạng, Cục Thuế Hà Tĩnh một lần nữa yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan báo cáo lại.

Ngày 16/3/2017, Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh có báo cáo giải trình, các cán bộ liên quan đều khẳng định: Trong thời gian quản lý, trong và sau kiểm tra thuế tại Cty An Phúc không gây khó khăn, vòi vĩnh, lấy tiền của doanh nghiệp. Nội dung đoạn ghi âm cũng không đủ cơ sở chứng minh cán bộ thuế nhận tiền doanh nghiệp. Cục Thuế Hà Tĩnh đã đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giám định, điều tra làm rõ các nội dung trong đoạn ghi âm. Ngày 20/3/2017, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ đoạn ghi âm.