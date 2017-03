TPO - Liên quan tới vụ một cựu cán bộ cấp cao, bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái 6 tuổi tại chung cư Lakeside Vũng Tàu, phía VKSND Thành phố Vũng Tàu chưa phê chuẩn quyết định khởi tố vì cần phải 'củng cố thêm chứng cứ' nhưng gia hạn điều tra thêm 2 tháng.

Chung cư Lakeside Vũng Tàu, nơi Cơ quan điều tra xác định là hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 13/3, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết: VKSND Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) - đơn vị đang thụ lý vụ việc - vẫn chưa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can mà Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đã chuyển sang. Đây là vụ việc mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có ý kiến, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Lý giải nguyên nhân VKS chưa phê chuẩn các quyết định, VKSND TP Vũng Tàu cho rằng đơn vị này nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ.

Đáng lưu ý VKS cũng đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra, đến tháng 4/2014, khi hết thời gian gia hạn điều tra, sẽ quyết định khởi tố bị can hoặc sẽ đình chỉ điều tra bị can.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc VKS vẫn không phê chuẩn mà gia hạn thời gian điều tra bổ sung, luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng luật GOLD KEY – Đoàn luật sư TP.HCM – bảo vệ cho gia đình nạn nhân) nói rằng, vụ án có nhiều nạn nhân là trẻ em nghi bị xâm hại, nên luật quy định thời hạn điều tra tối đa là 3 tháng, kể từ ngày khởi tố vụ án. Trường hợp có tình tiết phức tạp, thì chậm nhất 10 ngày trước khi hết hạn điều tra, CQĐT phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn điều tra và CQĐT có quyền gia hạn điều tra nhưng tối đa chỉ hai lần, lần một 3 tháng, lần hai 2 tháng. Tổng toàn bộ thời hạn điều tra, kể cả gia hạn thì không quá 8 tháng.

“Tuy nhiên tôi thấy bất ngờ khi VKS gia hạn vì theo hồ sơ chúng tôi đang nắm giữ thì đủ căn cứu pháp lý vững chắc để khởi tố bị can, và chính CQĐT Công an TP. Vũng Tàu nhận định đủ cơ sở khởi tố bị can là có cơ sở” – Luật sư Lê Ngọc Luân (người bả vệ cháu bé) nói.

Cũng theo ông Luân, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã có yêu cầu gặp ông vì đơn vị này cũng quan tâm vụ án. “Chúng tôi cũng đang sắp xếp cho cuộc gặp” – ông Luân cho hay.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có ý kiến, yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc.

Trước đó, bà Trần Thị Thu Thủy (khu chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), tố cáo ông N.K.T (76 tuổi, ngụ cùng chung cư với bà Thủy) có hành vi dâm ô với con gái bà Thủy (bé T. SN 2009) trong thời gian dài.

Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã điều tra và phát hiện có 6 cháu bé khác, từng bị ông N.K.T dâm ô, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016.

Ngày 21/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, từ lúc khởi tố vụ án đến nay, vụ án vẫn chưa được VKS cùng cấp phê chuẩn khởi tố bị can như nói ở trên.