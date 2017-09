Vụ đánh ghen náo loạn bệnh viện Chợ Rẫy: Nạn nhân là nữ điều dưỡng

Ngày 8/9, Công an phường 12, quận 5, TPHCM đã ra quyết định xử lý hành chính đối với 3 người phụ nữ (quê tỉnh ĐắkLắk) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng nói trên đã gây ra vụ đánh ghen gây náo loạn tại bệnh viện Chợ Rẫy.Theo kết quả điều tra ban đầu, cho rằng nữ điều dưỡng Tr., làm việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5) có quan hệ bất chính với chồng mình suốt 3 năm qua và đã nhiều lần cảnh cáo nhưng không chấm dứt, sáng sớm ngày 7/9, người phụ nữ tên Y. cùng 2 phụ nữ khác (em ruột và em chồng của Y.) đi xe khách từ ĐắkLắk đến bệnh viện Chợ Rẫy.Khi biết điều dưỡng Tr. làm việc tại Khoa chẩn đoán hình ảnh, cả 3 đã xông vào phòng làm việc, lôi điều dưỡng Tr. ra ngoài để đánh khiến nhiều người đang chờ khám bệnh một phen hốt hoảng, nháo nhào gây cảnh hỗn loạn. Ngay lập tức, các nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện đã kịp thời ngăn chặn, tuy nhiên các đối tượng vẫn lao vào đánh, chửi bới với nội dung là nữ điều dưỡng này đã "giật chồng".Nhận tin báo, Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113, Công an TPHCM) và công an địa phương đã có mặt giãn hồi trật tự; đồng thời đưa các đối tượng và người có liên quan về trụ sở Công an phường 12, quận 5 để xử lý.

Theo Dân trí