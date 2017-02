Đã gần một tuần nay, từ khi biết con gái là nghi phạm trong vụ sát hại người nước ngoài xảy ra bên Malaysia, ông Đoàn Văn Thạnh (SN 1964, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) vẫn chưa hết bất ngờ. Trong căn nhà cấp 4 đã cũ, ông Thạnh nói: “28 Tết vừa qua, em nó vẫn về nhà ăn Tết với gia đình. Tới mồng 2 âm lịch, em nó quay trở lại Hà Nội với lý do phải lên sớm để đi làm. Cả gia đình vẫn tin nó đang làm việc ở Hà Nội”.

Ông Thạnh là cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị năm 1972 và bị thương ở chân. Vợ chồng ông Thạnh có 5 người con đều đã lập gia đình trừ Đoàn Thị Hương (SN 1988, con gái út). Vợ ông, bà Đoàn Thị Hường (SN 1955) mắc bệnh tim và đã mất năm 2015, sau đó ông tục huyền với người khác. Cũng năm 2015, Hương làm hộ chiếu phổ thông nhưng có ra nước ngoài hay không, gia đình không biết.

Nói về Hương, ông Thạnh cho biết: “Từ năm 2006, nó đi học trường Cao đẳng Dược rồi làm trên Hà Nội ít khi về nhà. Tôi cũng không biết nó làm gì nhưng nó cũng không có tiền. Tết vừa rồi nó về cũng không có đồng nào, mua được cây hoa 100 nghìn xong tiền đi nhà phải cho. Cũng tại năm ngoái nó phải mổ ruột thừa nên gầy, không đi làm được”.

Nhìn tấm ảnh nghi phạm gây ra vụ giết người ở Malaysia, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của ông Thạnh sáng lên. Ông bảo người trong ảnh chính là con gái mình nhưng ông phủ nhận con gái ông là hung thủ. Ông nói: “Làm gì có chuyện nó đi nước ngoài rồi vướng vào cái việc tày trời như thế”.

Anh Đoàn Văn Bính (SN 1976, anh cả của Hương) cũng không tin em gái mình giết người. Anh Bính vốn làm nông, và có nghề thợ xây nhưng nhiều ngày nay không đi làm vì lo lắng cho em mình.

“Tôi đang cày ruộng ngoài đồng thì bạn bảo thấy em gái mày trên mạng. Tôi nhờ đứa em tìm hiểu thì thấy đúng là em mình bị điều tra, gia đình còn chưa hiểu người chết là ai. Giờ gia đình chỉ mong Nhà nước giúp cho gia đình” – anh Bính nói.

Tương tự, họ hàng, hàng xóm của Đoàn Thị Hương đều khẳng định với PV họ rất bất ngờ bởi ở quê Hương được biết đến là hiền lành, không chơi bời hay gây sự với ai bao giờ.

Kín tiếng, ít giao du

Cũng theo ông Thạnh và anh Bính, từ khi học hết cấp 3 Hương chưa bao giờ đưa bạn bè hay người yêu về nhà. Việc Hương có người yêu không, đi học được cấp bằng không, gia đình cũng không nắm được. Họ cũng chưa bao giờ lên Hà Nội thăm Hương mà khi nào có việc mới gọi. “Áy náy nhất với tôi, là anh trai lớn nhưng tôi cũng chưa một lần lên Hà Nội xem em nó ăn ở thế nào” – anh Bính nói.

Kết thúc câu chuyện trong buồn bã, ông Thạnh lại tập tễnh đi quét chợ. Đó là việc làm thêm của ông bởi 8 sào ruộng cùng phụ cấp bệnh binh không đủ trang trải cho cuộc sống.

Không chỉ gia đình, chính quyền địa phương cũng xác nhận Hương là người rất kín tiếng, ít giao thiệp. Ông Vũ Văn Cương, Chủ tịch xã nơi Hương cư trú cho biết Hương từng là học sinh ngoan, giỏi dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Từ khi Hương lên Hà Nội học, chính quyền xã gần như không có thông tin gì về nghi phạm này. Xã cũng tiến hành tìm hiểu và thấy ngay cả khi về nhà Hương cũng không đi chơi cùng bạn bè ở quê.

Trưởng công an xã, ông Nguyễn Văn Công cho biết thêm, gia đình Đoàn Thị Hương rất trong sạch về hồ sơ lý lịch, chưa xảy ra bất kỳ điều gì. Bản thân Hương cũng chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay tranh chấp gì. Tuy nhiên, việc Hương ra nước ngoài hay làm gì, ở đâu ông Công không nắm được. Cả hai lãnh đạo xã nói thêm họ nhận được tin khi có đoàn công tác ở trên về xác minh việc của Hương và họ rất bất ngờ về sự việc.

Trong ngày 21/2, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết công an tỉnh đang xác minh thông tin về nghi can, theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.