TPO - Cơ quan chức năng khởi tố bị can đối với tài công Doãn Thanh Nam để điều tra hành vi “Vi phạm an toàn giao thông đường thủy”.

Cán bộ điều tra khám nghiệm tài BL 93322 vào sáng ngày 7/4.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 10/4, đại tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải đã khởi tố bị can đối với tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, tài công tàu BL 93322) để điều tra hành vi “Vi phạm an toàn giao thông đường thủy”.

Trước đó vào ngày 7/4, Cơ quan CSĐT huyện Đông Hải quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm an toàn giao thông đường thủy” để điều tra vụ lật tàu cá BL 93322, tại cửa biển Gành Hào, vào ngày 6/4. Vụ việc này khiến 3 người tử vong và 12 khác phải nhập viện cấp cứu.

Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải 2017 cho biết, ngày 6/4, tàu BL 93322 do tài công Doãn Thanh Nam điều khiển, chở 41 người, tháp tùng với đoàn tàu tại lễ hội Nghinh Ông.

Khi xuất bến, tàu BL 93322 bị sóng của những chiếc tàu lớn làm chao đảo rồi lật chìm trên sông Gành Hào, cách cửa biển Gành Hào khoảng 2m.