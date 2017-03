TPO - Cơ quan chức năng khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

​Hiện trường vụ việc.

Ngày 25/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can đối với 4 người liên quan tới vụ sập cần cẩu khiến một nam sinh tử vong tại THPT Lê Viết Thuật vào ngày 14/11/2016.

Theo đó, công an thành phố Vinh khởi tố ông Nguyễn Đình Trường (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (SN 1982, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (SN 1986, kỹ thuật hiện trường) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào ngày 14/11/2016, Công ty TNHH Trường Thành lắp đặt cần cẩu tháp để chuẩn bị cho việc thi công công trình chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (do công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư).

Khoảng 17h cùng ngày, chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sập đổ xuống trường THPT Lê Viết Thuật, khiến học sinh Trần Văn H. (lớp 11A7) tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cần cẩu đổ do nền đất để chân cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo. Qua kiểm tra xác minh, cơ quan chức năng phát hiện công trình xây dựng kể trên chưa được cấp phép.