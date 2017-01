Đến 21h tối 13/1, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ sinh trong thùng xốp ở tầng 5, chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TPHCM).

Nghi phạm bị cảnh sát trùm kín mặt, còng tay đưa về trụ sở. Ảnh: Zing

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cô gái bị bỏ trong thùng xốp ở tầng 5 chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) với nhiều dấu hiệu bị phân hủy nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Đích thân Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp xác nhận, danh tính nạn nhân là N.T.T.H. (15 tuổi, học lớp 9, ngụ quận Gò Vấp).

Cũng theo Đại tá Lào, trong tối cùng ngày, Công an quận Gò Vấp đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ việc, tổ chức thực nghiệm điều tra hiện trường. Sau khi bị bắt giữ, công an đã đưa nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ở quận Gò Vấp đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Khi bị đưa trở lại nơi gây án, Bình bị cảnh sát trùm áo kín mặt, còng tay. Nam sinh bị cáo buộc giết nữ sinh lớp 9 cao khoảng 1,6 m, mặc áo thun xanh, dáng người đầy đặn.

Do đây là nghi phạm nhỏ tuổi, các tổ nghiệp vụ đã sử dụng áo để trùm đầu nghi phạm lại để tránh sự soi mói hiếu kỳ của hàng trăm người dân theo dõi vụ án mạng. Ngoài ra, nghi phạm bị trùm đầu để không bị hoang mang, chấn động tâm lý gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công tác thực nghiệm điều tra hiện trường được tiến hành khoảng một giờ, sau đó các điều tra viên đưa nghi phạm rời chung cư, trở lại trụ sở công an để lấy lời khai. Hàng trăm người đã tụ tập xung quanh chung cư Hà Đô để theo dõi vụ việc.

Bước đầu, nghi can Bình khai nhận hành vi sát hại H.. Bình và H là bạn học cùng trường và chơi thân với nhau.

Khoảng 20h30 ngày 12/1, Bình rủ H đến chung cư Hà Đô chơi và tại đây Bình và H phát sinh mâu thuẫn. Bình dụ H đến khu vực cầu thang nơi khuất người ở lầu 6 sau đó dùng cây sắt đánh liên tiếp vào người H khiến H gục xuống. Bình lục trong người H lấy đi chiếc ĐTDĐ và một ít tiền.

Sau khi gây án, Bình bỏ H vào thùng xốp sau đó cột chặt lại bỏ vào góc cầu thang rồi thản nhiên bỏ đi.

Đến đầu giờ chiều 13/1, Bình kêu một người chạy xe ba gác cùng mình lên lầu 6 di chuyển thùng xốp xuống đất với ý định chở đi phi tang. Tuy nhiên hành động của nghi can Bình và người chạy xe ba gác bị bảo vệ chung cư phát hiện.

Khi nghi can Bình và người chạy xe ba gác khiêng thùng xốp bằng thang bộ xuống lầu 5 thì bảo vệ chung cư đã yêu cầu Bình cho kiểm tra thùng xốp.

Lúc này Bình thản nhiên như vừa nhận được cuộc điện thoại, sau đó giả bộ nghe máy rồi rời khỏi hiện trường. Kiểm tra thùng xốp phát hiện ra thi thể H, bảo vệ chung cư đã gọi điện báo Công an quận Gò Vấp.

Lời khai ban đầu của nghi can có một số vấn đề chưa ổn. Từ việc nghi can Bình khai mâu thuẫn tức thời với H trong lúc lên lầu 6 chung cư chơi sau đó cự cãi và giết bạn. Thùng xốp, dây ràng… ở đâu mà nghi can Bình có sẵn để chứa và ràng thi thể H. Các tổ nghiệp vụ thuộc Công an quận Gò Vấp và Phòng PC45 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Chung cư Hà Đô nơi phát hiện vụ việc.

Vụ phát hiện thi thể trong thùng xốp khiến cư dân rúng động.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra.