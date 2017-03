TPO - Liên quan đến vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh, ngày 8/3 công an huyện Nam Trà My cho biết, vừa bắt thêm hai nghi can liên quan.

Sâm Ngọc Linh của người dân huyện Nam Trà My trồng. Hai nghi can gồm Lê Đình Ý Đạt (SN 1992) và Phan Quốc Duyên (SN 1987, cùng trú trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Đạt là em vợ của Nguyễn Bá Nguyệt, Duyên là anh ruột của Phan Quốc Duân vừa bị bắt trước đó. Theo cơ quan điều tra, ngày 1/3/2017, ông Hồ Văn Dương cùng với ông Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng trú tại nóc Tăk Ngo, thôn 2, Trà Linh, Nam Trà My) đi lên chốt trồng Sâm chung tại sườn núi Ngọc Linh, Thôn 2, Trà Linh để thăm và kiểm tra vườn Sâm thì phát hiện các vườn trồng sâm của mình bị kẻ gian đột nhập lấy đi khoảng 9kg gồm nhiều độ tuổi khác nhau (từ 2 tuổi đến 17 tuổi), thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng. Qua theo dõi, ngày 5/3 cơ quan điều tra bắt Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khi đang đưa 3,7 kg sâm trộm được đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, ngày 24/2/2017 Nguyệt cùng với Phan Quốc Duân đi xe mô tô từ huyện Bắc Trà My lên đến cuối đường xã Trà Linh rồi đi bộ lên chốt sâm của các hộ dân nói trên để nhổ trộm 9kg củ Sâm Ngọc Linh. Cả hai thống nhất Nguyệt sẽ đem Sâm trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước để tiêu thụ rồi quay về cùng nhau chia tiền. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi bán Sâm nhưng do không bán được số Sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ. Ngày 5/3/2017 Nguyệt đang đi tìm nơi tiêu thụ sâm thì bị phát hiện. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành tạm giữ được 3,7kg củ Sâm Ngọc Linh do Nguyệt mang đi tìm nơi tiêu thụ nói trên. Đối với số Sâm c̣òn lại, đối tượng Duân đem đi cất giấu tại nhà vợ ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Nam Trà My đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng trên, cũng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng.