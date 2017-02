Cãi nhau về chuyện chăm sóc mẹ và cưới vợ, Trực ra quán tạp hóa mua 2 con dao rồi đâm Hưng tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa.



Nạn nhân là Trương Văn Hưng bị tử vong do bị đâm nhiều nhát dao từ đối tượng Nguyễn Tấn Trực (em cùng mẹ khác cha với Hưng).



Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 3/2/2017, Huỳnh Văn Xuân, Huỳnh Văn Tịnh và Trương Văn Hưng và một số người khác có tập trung tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Huỳnh Văn Thanh tại thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị.



Đến 16 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Trực đến nhà ông Thanh chơi thì giữa Trực và Trương Văn Hưng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan đến việc lấy vợ của Trực và việc nuôi mẹ.



Sau khi được mọi người can ngăn, Trực bỏ về nhà kể chuyện này với mẹ là bà Nguyễn Thị Vân nghe thì được bà Vân khuyên giải, can ngăn. Tuy nhiên Trực vẫn đi xe ra tiệm tạp hóa mua 2 con dao.



Một lúc sau thì Tịnh, Xuân và Hưng cũng đi về nhà. Khi gần về nhà thì Hưng nhảy xuống xe vào nhà bà Vân. Tại đây, hai mẹ con xảy ra kình cãi nhau, Hưng nói bà Vân phải đuổi Trực ra khỏi nhà.



Đúng lúc này Trực đi mua dao về nghe thấy nên hai tay cầm hai con dao lao vào đâm nhiều nhát lên người của Hưng. Nạn nhân bỏ chạy được được một đoạn thì ngã xuống đường. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Hưng đã tử vong ngay sau đó. Ngày 4/2, Trực đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.



Được biết Nguyễn Tấn Trực vừa được đặc xá tháng 8/2015 sau khi thụ án 20 năm tù về tội giết người.



Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý