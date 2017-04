Quá trình điều tra, công an xác định được 2 nghi can có liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại, trói chặt chân tay trong nhà nghỉ.

Công an khám nghiệm tại nhà nghỉ nơi nam thanh niên bị sát hại, cướp tài sản

Liên quan đến vụ “thanh niên chết trong nhà nghỉ bị trói chặt chân tay”, một nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khoanh vùng, xác định được 2 nghi can và đang tổ chức truy bắt ráo riết.

2 nghi can này gồm: L.M.L (SN 1999) và L.C.T (SN 2001, cùng ngụ thôn 1, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Hiện cả 2 nghi can đã có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân bị sát hại được xác định là anh Võ Thanh Tùng (SN 1981, ngụ thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp), là chủ quán cơm trên địa bàn.

Chiều 12/4 chủ nhà nghỉ T.V ở tố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp kiểm tra phòng thì tá hỏa phát hiện anh Tùng nằm chết trong tình trạng bị trói chặt chân tay.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, anh Tùng thuê phòng tại nhà nghỉ trên vào chiều cùng ngày và sau đó lần lượt có 2 thanh niên nghi vấn tìm đến và rời đi trong sự vội vã.

Đến nay, công an đủ cơ sở xác định, nạn nhân Tùng bị sát hại. Ngoài ra, làm việc với công an, người nhà anh Tùng cung cấp thông tin là anh này đã bị mất đi 1 số tài sản gồm: 1 chiếc nhẫn mặt đá trị giá khoảng 9 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và 1 ví tiền bên trong có khoảng 5 triệu đồng.