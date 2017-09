Xác định nghi can vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 5/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được nghi can gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng HD Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào ngày 1/9.

Theo đó, đối tượng này tên là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Hiện tại, nghi can này đã bỏ trốn. Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/9, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Lâm-anh trai của Hùng, để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe máy Hùng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng kể trên là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử dụng. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng đã đưa xe vào khu rừng thuộc phân trường Gia Phu – Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (địa phận xã Xuân Hòa) cất giấu rồi bỏ trốn.

Như tin đã đưa, ngày 1/9, một đối tượng nam giới khoảng 24 tuổi bịt khẩu trang xông vào trụ sở chi nhánh ngân hàng HD Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tại đây, đối tượng dùng hung khí và 1 vật dụng nghi là bom để đe dọa nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền 227 triệu đồng. Tên cướp tẩu thoát bằng một chiếc xe máy đã tháo biển số. Trên đường chạy trốn, đối tượng đánh rơi một số tiền vừa cướp được.

Mạnh Thắng