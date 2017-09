Xác định 'thủ phạm' rải đinh trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Theo đó, nguồn gốc số đinh trên mặt cao tốc được xác định là do một xe tải chở phế liệu từ công ty sản xuất ốc vít có trụ sở tại khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) về làng sắt Đa Hội (Bắc Ninh).

Trên đường đi, vật liệu kim loại được đựng trong thùng phuy trên xe tải không đậy nắp đã rơi xuống mặt đường trên cao tốc.

"Số ốc vít này hình chữ U giống móng ngựa, có cạnh sắt nhọn được sản xuất bằng dây chuyền máy móc không phải vật liệu làm thủ công dùng để đóng vít mái tôn", đại tá Vị nói.

Về việc xử lý người để rơi vật liệu kim loại gây ra hàng loạt vụ thủng săm dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc, trưởng công an thành phố Bắc Ninh cho hay, sau khi làm rõ, đơn vị đã cử cán bộ truy tìm và mời người chở vật liệu để rơi vãi số đinh xuống đường lên trụ sở công an để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.



Hàng chục phương tiện gặp sự cố "đinh tặc" trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 6/9. Ảnh: Mai Linh/Beat.vn

Trước đó, ngày 6/9, nhiều người lái xe đi trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo hướng Lạng Sơn đi Hà Nội, đoạn gần cầu Như Nguyệt (TP Bắc Ninh), phản ánh xe của họ bị đinh làm thủng săm.

"Rất nhiều xe suýt bị tai nạn giao thông, ngay bây giờ trên tuyến đường này có rất nhiều xe đang khóc dở mếu dở giữa trời nắng. Chỉ có 2 số điện thoại này in trên lan can. Rất mong công an vào cuộc điều tra", một tài khoản Facebook đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội.

Người dân còn phản ánh, sau khi gặp sự cố giá thay một chiếc săm xe máy bị thủng từ 180.000 đến 250.000 đồng, mỗi miếng vá có giá 50.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản lý cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã cử nhân viên tuần tra thu lượm đinh, đồng thời báo cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

PV