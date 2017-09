Xác minh thông tin cô gái trẻ bị hành hung, lột quần áo giữa đường

Ngày 4/9, Trưởng Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, trước đó đơn vị này chưa nhận được trình báo nào của người dân về sự việc liên quan đến cô gái trẻ bị nhóm người đánh ghen trên địa bàn.Tuy nhiên, sau khi công an xã xem clip trên mạng xã hội, mới phát hiện ra trên địa bàn mình xảy ra sự việc đánh ghen, phía công an xã đã cử người phối hợp với Công an Đồn Bá Thiện (Bình Xuyên) xuống xác minh.“Vụ việc là có thật, nhưng thời gian, nguyên nhân xảy ra thế nào thì chúng tôi chưa nắm được cụ thể vì chỉ biết qua thông tin trên mạng xã hội”, ông Thiết, Trưởng Công an xã Bá Hiến thông tin.Cũng theo ông Thiết, ban đầu xác định nạn nhân và những người đánh, khống chế cô gái trẻ đều không phải người của địa phương, có người là công nhân đến địa phương thuê trọ, do vậy chưa xác định được danh tính những người này.Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao một clip dài gần 2 phút, ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị một nhóm người (gồm cả nam và nữ trung tuổi) khống chế, hành hung, xé quần áo, cắt tóc ngay giữa đường.Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đây được cho là một vụ đánh ghen, cô gái trẻ là nạn nhân của vụ đánh ghen này.Trong đoạn clip ghi lại cho thấy, mặc dù cô gái trẻ kêu la nhưng vẫn bị nam thanh niên và một người phụ nữ không chế, giữ chặt lấy tay chân, ép xuống nền đường để 2 người phụ nữ còn lại xé quần áo, cắt tóc nạn nhân.Dù sự việc xảy ra ngay giữa đường, nhiều người dân vây quanh, chứng kiến nhưng không ai có bất cứ hành động can thiệp để giải cứu nạn nhân trước nhóm người kia.Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định.

Theo VOV