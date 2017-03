Thông tin từ cơ quan công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh thông tin một nữ sinh lớp 11 uất ức tự tử vì bị tung clip sex lên mạng.

Trưa ngày 13/3, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nghe thông tin một nữ sinh lớp 11 trên địa bàn bị tung clip sex lên mạng nên uất ức dẫn đến tự tử, nhưng rất may được cứu kịp thời, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành xác minh, tìm hiểu sự việc.

Trước đó, một clip sex được cho là của một nữ sinh tên N., trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, đang theo học tại một trường THPT đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, bị tung lên mạng. Sau sự việc, nữ sinh này đã uất ức dẫn đến tự tử, nhưng may mắn có người phát hiện kịp thời và cứu cô gái thoát chết.

Cư dân mạng còn loan tin, người tung clip sex nói trên là một người đàn ông tên L. trú ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, có quen biết và nảy sinh tình cảm với nữ sinh N. Người này đã dụ cô gái vào nhà nghỉ thực hiện hành vi quan hệ tình dục rồi quay lại cảnh ân ái giữa 2 người.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, cũng xác nhận có nghe thông tin về sự việc một nữ sinh ở địa phương bị tung clip nhạy cảm trên mạng xã hội nhưng chưa nghe chuyện nữ sinh này đi tự tử. Ông Bình cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh; truy tìm người quay và phát tán video clip sex.