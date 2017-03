TP - Một cảng cá lậu, có công suất tiếp nhận lên đến 500 tàu cá mỗi ngày, bỗng dưng mọc lên trong vịnh Hòn La, thuộc khu vực phòng thủ trọng yếu, trên địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Việc này đang làm các ngành chức năng lúng túng, chính quyền sở tại bất lực.

Một cảng cá lậu quy mô, tiếp nhận 500 tàu cá mỗi ngày nhưng chính quyền đã không quyết liệt ngăn chặn. Ảnh: PV.

Ngang nhiên xây cảng

Nằm cách con đê 1, chắn sóng cho vịnh Hòn La chỉ vài chục mét, một bến cảng quy mô, có cả bến bãi và một cầu cảng dài vươn ra biển, tàu thuyền vào ra tấp nập mỗi buổi sáng. Nếu không phải là người dân địa phương, thì chắc chắn ai cũng nghĩ đó là một cảng cá của Nhà nước đầu tư, quản lí.

Người dân ở đây cho biết, cảng cá này do một đối tượng cộm cán Tưởng Văn Thịnh (SN 1984), người thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông tự ý xây dựng, quản lí và kinh doanh. Cách đây 3 năm, từ một chủ quán nước, Thịnh bắt đầu xây cảng cá để kinh doanh. Thịnh huy động nhân lực, vật lực bắt đầu thuê xe đổ đất đá lấn biển. Khi có bến bãi rồi, Thịnh dùng các container rỗng, đổ bê tông vào, đánh đắm xuống biển, tạo cầu cảng.

“Việc xây dựng và đưa vào hoạt động các cảng cá nằm trong vùng nước cảng biển Hòn La là vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định tại Nghị định 21/2012NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, nằm ngoài quy hoạch phát triển của cảng Hòn La, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh trật tự và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hòn La”. Công văn của Cảng vụ Quảng Bình viết

Việc làm của Thịnh được người dân báo lên chính quyền địa phương. Thay vì Thịnh bị xử lí theo pháp luật thì những người cung cấp thông tin lại bị đánh dằn mặt, vợ con, người thân bị đe dọa. Để tránh “thị phi”, Thịnh thuê người thi công vào ban đêm, từ khoảng 22 giờ ngày hôm trước cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. “Đã đổ đất lấn biển khối lượng 2.400mvà đã cơ bản xây dựng hoàn thành cầu cảng với chiều dài 60m, chiều rộng 15m, được kè chắn bởi các khối bê tông và cọc nhồi bê tông phía ngoài, đồng thời đấu nối vào tuyến đường đang thi công” – Quyết định xử phạt hành chính của ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch thống kê.

Hình thành được cảng lậu, Thịnh thuê những ngư dân gần bờ có thuyền máy loại nhỏ, chở theo đám “tay chân” đi chèo kéo, ép buộc các tàu cá lớn đang đánh bắt trong vùng vào cảng của mình nhập cá và cung cấp hậu cần nghề cá với giá cao. Một chủ tàu cá Quảng Ngãi xin được giấu tên cho biết: Mỗi tàu cá cập cảng phải nộp cho Thịnh 100.000 đồng và phải nhập cá và mua dầu của Thịnh. Cao điểm, mỗi ngày có đến 500 tàu cá của ngư dân các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi cập cảng cá của Thịnh. “Dầu ở đây chắc chắn là dầu lậu, chất lượng không ai kiểm định, nhưng chúng tôi luôn phải mua với giá cao hơn thị trường vài giá” – ngư dân này nói.

Cơ quan chức năng nói gì?

Khu kinh tế Hòn La thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình), được thành lập năm 2008 với diện tịch 10.000 ha bao gồm đất liền, đảo và mặt nước biển. Khu vực này được xác định, quốc phòng kết hợp kinh tế, có quân đội đóng quân và biên phòng đồn trú, Ban quản lý Khu kinh tế Hòn La chịu trách nhiệm quản lý gồm cả mặt đất và mặt biển để phát triển kinh tế.

Nói về cảng lậu mọc lên trong địa giới của mình quản lí, ông Phạm Văn Năm, Giám đốc BQL Khu kinh tế Hòn La cho biết: Ban này phát hiện việc xây cảng lậu của Tưởng Văn Thịnh từ rất sớm và đã có công văn yêu cầu đồn Biên phòng Roòn, chính quyền xã Quảng Đông và huyện Quảng Trạch phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, các đơn vị nói trên phối hợp một cách yếu ớt.

Sau gần chục công văn như thế không hiệu quả, BQL Khu Kinh tế Hòn La đã chủ động thuê doanh nghiệp xây hộ lan để ngăn ô tô vào cảng lậu này. Nhưng doanh nghiệp vừa mới cho quân đến, thì Thịnh huy động “đám tay chân” đao kiếm đến đánh đuổi. Việc xây hộ lan không thành.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho rằng: Khu vực đó do BQL Khu kinh tế Hòn La và huyện Quảng Trạch quản lí. Biên phòng Quảng Bình khi phát hiện sự việc đã có ý kiến ngay từ đầu nhưng không ai giải quyết.

Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc cảng vụ Quảng Bình cho biết, đã có công văn gửi UBND huyện Quảng Trạch về việc xử lý cảng cá lậu này. Ông Tùng khẳng định: Việc tiếp nhận tàu thuyền hoạt động, thu mua thủy hải sản, kinh doanh tiếp nhận nhiên liệu trái phép trong khu vực cảng biển Hòn La, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an ninh trật tự, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho rằng, ông không biết có việc xây cảng lậu. Khi có thông tin được sự việc, ông đã cho phòng Hạ tầng – Kinh tế huyện về kiểm tra. Ngày 3/3/2016, phòng này có công văn yêu cầu Trưởng công an xã Quảng Đông chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Đồng thời ra tối hậu thư cưỡng chế nếu không tự phá dỡ.

Ngày 7/3/2016, ông Duy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Tưởng Văn Thịnh 45 triệu đồng và yêu cầu Tưởng Văn Thịnh tự phá dỡ công trình cảng lậu, nếu cố tình không thi hành sẽ bị cưỡng chế.