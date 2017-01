TP - Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng kéo dài, những người trong gia đình đã hành hung nhau như kẻ thù để rồi vướng vào lao lý. Thậm chí, có trường hợp nạn nhân tử vong và tình cảm gia đình không còn cơ hội hàn gắn.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hoàn tại tòa.

Ra tòa vẫn chửi nhau

Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Quang Nam (SN 1958, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho nạn nhân tức em dâu mình là Nguyễn Thị Linh hơn 45 triệu đồng. Diễn biến phiên tòa cho thấy, cả hai ở cạnh nhà nhau và từng nhiều lần xô xát thậm chí kéo cả người ngoài đến đánh nhau cùng.

Ngày 4/12/2015, bà Linh có nhóm bếp than tổ ong sát tường nhà ông Nam nên bị anh chồng mình yêu cầu chuyển bếp đi chỗ khác. Đáp lại, cô em dâu chua ngoa: “Tao nhóm bếp ở ngõ nhà tao chứ ở đất nhà mày đ. đâu”. Bực tức, ông Nam đạp đổ bếp thì bị bà Linh gắp viên than đang cháy ném lại. Sau đó, 2 người dùng thanh sắt vụt nhau liên tiếp và chỉ dừng lại khi bà Linh dính một đòn chí mạng vào đầu.

Ngày 19/8, TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt ông Nam 24 tháng tù. Muốn anh mình nhận mức án nặng hơn, bà Linh kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm, hai người vẫn lời qua tiếng lại với nhau. Ông Nam còn chỉ tay xuống mắng em dâu: “Đây là con người láo lếu”. Đáp lại, người em cũng không vừa khi liên tục chửi anh mình bằng lời tục tĩu. Khi HĐXX hỏi: “Bị cáo là đàn ông, là anh, việc đánh một phụ nữ như thế có đúng không?”, ông Nam im lặng.

“Án treo không có tác dụng với em tôi”

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù với Nguyễn Tiến Hoàn (SN 1966, ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Tiến Hà, anh ruột của bị cáo. Cả hai người đều công tác trong ngành giáo dục, riêng ông Hà là hiệu phó một trường THPT.

Theo cáo trạng, các anh em trong gia đình họ vốn có tranh chấp một căn nhà chung do bố mẹ để lại. Ông Hà từng nhiều lần ngăn cản các em vào nhà để thắp hương cho bố mẹ. Ngày 26/11/2015, ông Hoàn định vào căn nhà nói trên nhưng bị ông Hà chặn lại. Bực mình, ông Hoàn nói: “Tao cứ vào, đứa nào cấm được tao” rồi xông vào. Lập tức, ông Hà đẩy em ra rồi hai người giằng co, vật lộn. Người em liền rút dao chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào anh mình.

Lời khai của các bên cho thấy, mối bất hòa giữa hai người vốn âm ỉ từ lâu. Xô xát giữa hai người xảy ra vào dịp gia đình họp bàn về chuyện cải táng phần mộ của mẹ và sâu xa hơn là chuyện phân chia đất cát các cụ để lại. Ông Hoàn từng đánh một chị dâu và cháu trai bị thương, phải chịu phạt hành chính.

Tại tòa, người anh đề nghị tòa xử em mình án tù bởi theo ông án treo không tác dụng với em mình. “Không ai phủ nhận ý nghĩa nhân văn trong giáo dục con người. Nhưng đôi khi nhân văn quá dễ dẫn tới phản tác dụng… Tôi sẵn sàng chấp nhận cả việc bị cáo xin lỗi theo kiểu gượng ép nhưng cũng không có. Điều đó cho thấy, bị cáo rất vô trách nhiệm với hành vi gây ra” – ông Hà nói.

Ông Nguyễn Văn Tùng 72 tuổi phải hầu tòa vì sát hại em mình.

Cụ ông 72 tuổi giết em vì chuyện đất đai

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1944, ở Thanh Oai, Hà Nội) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Chiến – em cùng cha khác mẹ với ông Tùng. Diễn biến tại tòa cho thấy, ông Tùng có tranh chấp đất đai với em dâu mình là bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Hoa nhờ ông Chiến và con trai ông đến đập phá tường nhà ông Tùng.

Cả ba sau đó bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản nên mâu thuẫn giữa họ và ông Tùng càng nặng nề. Ngày 26/12/2015, ông Chiến đến căn vặn sao lại để con mình đi tù rồi chửi bới gia đình anh trai. Ông Tùng liền vào nhà lấy một dao nhọn ra gặp em. Ông Chiến không những không sợ lại thách thức: “Tao thách mày đâm đấy”. Người anh trai liền đâm thẳng vào bụng em 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tại tòa, do ông Tùng đã quá già, nặng tai nên chủ tọa cho phép ông được ngồi. Một cháu gái của ông cũng lên ngồi cạnh để nói lại những lời của HĐXX cho ông rõ. Phía ngoài tòa, người nhà hai bên liên tục to tiếng. Lúc đỉnh điểm, có 2 phụ nữ xông vào cào cấu nhau và phải nhờ lực lượng bảo vệ can thiệp. Tuy vậy, phía bị hại vẫn làm đơn đề nghị giảm án cho bị cáo.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi