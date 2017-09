Y sĩ vứt xác người yêu cũ xuống hồ khi bị từ chối cho vay tiền

Khoảng 17h ngày 2/10/2013, người dân phát hiện thi thể nữ công nhân 25 tuổi tại khu vực hồ điều hòa xử lý nước thải thuộc Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).



Tử thi đang trong tình trạng phân hủy, quần áo dính nhiều bùn đất, hệ thống xương không bị tổn thương. Quanh khu vực hồ điều hòa nước thải, trinh sát thu thêm một vòng tay nữ cùng 3 chiếc xi lanh có gắn kim tiêm.



Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định, nạn nhân chết từ nhiều ngày trước, nguyên nhân có thể do bị bóp cổ cho ngạt thở hoặc chích thuốc mê rồi đẩy xuống hồ phi tang.



Em gái nạn nhân cho hay, tối 19/8/2013, chị gái rời nhà với chiếc xe máy tay ga, nói rằng đi chơi. Hai hôm sau, người em thấy tin nhắn từ số điện thoại của chị báo về nhưng văn phong khác thường. Nghi ngờ chị gặp chuyện chẳng lành, cô tới trình báo công an phường.



Làm việc với công ty chủ quản, trinh sát được cung cấp thông tin, nữ công nhân đã nghỉ việc nhiều ngày. Cô chăm chỉ, hiền lành, quá trình làm việc không hề mâu thuẫn nợ nần hay thù tức với ai. Một người bạn cho hay, trưa ngày 18/8/2013 khi đi ăn cơm, nữ công nhân tâm sự rằng tối hôm qua có hẹn đi chơi với bạn trai, nhưng người này không đến và hẹn tối hôm tiếp theo sẽ "bù".



"Nút thắt" của vụ án được hé mở khi em gái nạn nhân cho biết cô chị có quan hệ tình cảm với người tên Diễn, tuy nhiên chưa công khai với người thân nên không thể mô tả chân dung.



Trinh sát làm việc với ngân hàng nơi cô gái mở thẻ ATM nhận lương, đề nghị cung cấp mã thẻ để trích xuất dữ liệu camera tại các cây rút tiền trên địa bàn Vĩnh Yên. Kết quả cho thấy, trong ngày 20-21/8/2013, có người đã sử dụng thẻ ATM của nữ công nhân rút hai triệu đồng.

Qua nhận dạng camera, cảnh sát xác định đây là Nguyễn Văn Diễn (25 tuổi, trú Nghệ An), làm y sĩ tại một phòng khám tư, trọ ở Vĩnh Yên. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nhà, anh ta đã rời đi.



Cảnh sát lần ra chiếc xe máy của nạn nhân đã bị Diễn cầm cố tại tiệm cầm đồ với giá 15 triệu đồng. Nhận định Diễn là nghi can giết người, cướp tài sản, cảnh sát siết vòng vây.



Ngày 2/11/2013, khi bị bắt, Diễn khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân từ năm 2010, sau đó chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Ngày 18/8/2013, anh ta hẹn người yêu cũ đi chơi, bảo có việc cần nhờ. Hai người đi bằng xe máy của cô gái tới điều hòa nước thải ở Khu công nghiệp Khai Quang.



Tại đây, Diễn hỏi vay tiền, mượn xe song đều bị từ chối. Lời qua tiếng lại, Diễn khống chế, siết cổ người yêu cũ đến tử vong rồi vứt xác xuống hồ.... Sau khi gây án, anh ta lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho người thân, bạn bè để đánh lạc hướng.



Tháng 3/2014, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Diễn mức án tử hình. Bị cáo sau đó kháng cáo kêu oan, song bị TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án.

