TPO - Ngày 23/2/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1978) ở thôn 11, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, năm 2001, Tuấn từ Quảng Bình vào xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar làm thuê. Năm 2002, Tuấn kết hôn với chị Y. (SN 1982), trú thôn 11, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, sinh được 3 người con.

Giữa tháng 9/2014, Tuấn đi uống rượu về thấy con gái là H., liền kéo H. lên giường. H. hoảng sợ bỏ chạy, liền bị bố chặn lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Từ 2014 - 2016, Tuấn đã nhiều lần khống chế, cưỡng bức con mình.

Tháng 7/2016, H. đau bụng, chị Yến đưa con đến bệnh viện huyện khám thì phát hiện H. đã có thai 22 tuần. Sau đó, H. được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu, phẫu thuật lấy bào thai đã chết lưu ra. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, H. kể cho mẹ việc bị bố hiếp dâm nhiều lần.

Chị Y. làm đơn gửi đến công an tố cáo hành vi của Tuấn. Cơ quan điều tra khai quật bào thai của H. do mẹ H chôn cất, và lấy mẫu tóc của Tuấn đi giám định AND. Kết quả cho thấy bào thai chết lưu trong cơ thể cháu H. là con ruột của Tuấn.

Tại tòa, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội, bị tòa tuyên phạt 19 năm tù giam.