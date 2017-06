TPO - Trưa ngày 28/6, công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tiến hành bắt khẩn đối với Đặng Công Bình vì đã có hành vi 11 lần giao cấu với 2 cháu gái.

Chiều ngày 28/6, ông Phạm Minh Tú trưởng công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, 2 nạn nữ là Trương Thị T. và Lê Thị T. (cùng SN 2006, trú xã Nghĩa Minh).

Được biết Đặng Công Bình ( SN 1968 ) từ huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa vào xã Nghĩa Minh tạm trú, làm thợ xây đã được mấy năm và có vợ con tại địa phương. Là hàng xóm của hai bé gái nên đối tượng lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà thường lẻn sang đe dọa, hiếp dâm 2 nạn nhân nhỏ tuổi.

Trưa ngày 28/6, công an xã Nghĩa Minh đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Bình khi đối tượng đang ở nhà tại xóm 6, xã Nghĩa Minh. Tại trụ sở công an bước đầu đối tượng quanh co chối tội, nhưng khi cơ quan chức năng đưa ra những lời khai của các bị hại, Đặng Công Bình đã khóc và nhận tội.

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Bình và ra lệnh tạm giam, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.