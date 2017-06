Ngày 27/6, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho hay, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Sơn Hiệp (SN 1988; ngụ thôn Lộc Sơn, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Đối tượng Trần Sơn Hiệp

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Quế Sơn, khoảng 21h ngày 24/5, Hiệp điều khiển xe máy vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Sơn thăm cháu thì gặp em rể và được em rể rủ đi nhậu tại quán Tý ở thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn).Sau cuộc nhậu, cả hai trở về bệnh viện. Đến khoảng 23h30, Hiệp nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đi bộ trở lại quán Tý rồi lẻn vào nhà ông Trần Ch. (chủ quán) để tìm kiếm tài sản.Đến nhà ông Ch, Hiệp đi vòng ra sau nhà và leo tường vào. Sau đó, y vào phòng ngủ, nơi có 3 con gái của ông Ch. là T.L.Gi (SN 1994), T.L.Th. (SN 2002) và T.L.Q. (SN 2007) đang ngủ.Do mới nhậu xong có hơi men nên Hiệp nằm xuống cạnh bé Th. để nghỉ. Thấy Th. đang ngủ say, Hiệp choàng tay lên người và không thấy cô bé có động tĩnh gì nên giở trò dâm ô.Được một lúc, cháu Th. thức giấc chống đối nhưng bị Hiệp giữ chặt. Lợi dụng lúc Hiệp sơ hở, cháu Th. dùng chân đạp thẳng vào người Hiệp và chạy ra ngoài báo cho cha mình vào khống chế Hiệp và báo công an Tại cơ quan công an, Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Công an thị trấn Đông Phú đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu và sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để làm rõ.