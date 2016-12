Cảnh sát chống khủng bố Australia bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đăng lên mạng lời đe doạ tấn công vào đêm đón năm mới 2017.

Cảnh sát Australia tăng cường đảm bảo an ninh cho đêm giao thừa. Ảnh minh hoạ: WSJ

Người đàn ông 40 tuổi hôm qua bị Đội cảnh sát điều tra khủng bố New South Wales bắt giữ tại sân bay quốc tế Sydney sau khi người này trở về từ London, Anh, AFP đưa tin.Nhà chức trách đã thu giữ các tài liệu và ổ cứng tại nhà nghi phạm và một nhà kho ở thành phố. Người đàn ông bị cáo buộc tàng trữ "các tài liệu chứa nội dung đe doạ liên quan đến các trang blog trên mạng"."Điều tra cho thấy đây là một vụ việc riêng lẻ. Chúng tôi tin rằng không có âm mưu cụ thể nào đe doạ đêm giao thừa, người dân có thể tận hưởng không khí đón năm mới", bà Catherine Burn, phó cảnh sát trưởng New South Wales, nói.Nghi phạm đã từ chối trả khoản tiền bảo lãnh trước khi xuất hiện tại toà án địa phương ở Parramatta. Vụ bắt giữ diễn ra một tuần sau khi Australia phát hiện âm mưu tấn công liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào dịp Giáng Sinh ở trung tâm Melbourne.Nhà chức trách Sydney đang chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa quy mô lớn ở bến cảng, dự kiến hơn một triệu người sẽ tham gia.